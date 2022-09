AirPods Pro 2 : iFixit dénonce une aberration écologique et un manque fragrant de réparabilité

Le site iFixit a tenté de démonter les AirPods Pro 2. Bilan, des écouteurs complètement détruits et une respirabilité impossible.

Quelques jours après la sortie des nouveaux AirPods Pro 2 d’Apple, le site iFixit, spécialisé dans le démontage et la réparation des produits high tech s’est amusé à démonter les écouteurs du constructeur américain pour savoir ce qu’ils avaient dans le ventre et, surtout, s’il était possible de les réparer ou de remplacer quelques pièces en cas de panne.

Une fois n’est pas coutume, c’est en vidéo que le site a démonté les écouteurs, du moins en attendant la version écrite démontage.

Sans grande surprise, iFixIt déplore que les nouveaux écouteurs « s’améliorent dans tous les domaines apparemment, à l’exception de l’environnement ». Dans les faits, la vidéo mise en ligne souligne que les écouteurs ne peuvent s’ouvrir simple en les soumettant à une pression sur le lien entre les deux parties de la coque. Il en va de même à l’intérieur des écouteurs, avec une batterie et un transducteur largement recouverts de pâte pour les fixer. La pâte se retrouve également dans la tige des écouteurs, afin de maintenir au mieux les microphones. Cependant, pour atteindre les antennes et les contrôles tactiles des écouteurs, iFixit a dû tout simplement couper la tige en deux.

Il est évident qu’Apple et l’équipe de développement des AirPods n’a pas du tout envisagé la réparabilité. Ce sont simplement un feu de benne en devenir. Les recycleurs de déchets électroniques détestent ces produits et, désormais, ça fait six ans qu’Apple produit des AirPods. Après tout ce temps, ils n’ont plus aucune excuse pour ne pas penser à la réparabilité.

Les écouteurs sans fil sont trop rarement réparables

iFixit souligne également que les écouteurs sans fil en général, et les AirPods en particulier, sont une aberration écologique… n’en déplaise à Fairphone. Rappelons en effet que ces écouteurs, de par leur format particulièrement compact, ne peuvent être réparés correctement et que les éléments sont bien souvent figés à la colle, quand ce n’est pas directement soudés les uns aux autres. En d’autres termes, lorsqu’une paire d’écouteurs sans fil vient à faillir — en raison d’un souci mécanique, d’un choc ou simplement de l’usure de la batterie — elle est généralement bonne à jeter.

Rappelons néanmoins qu’Apple propose un programme de remplacement pour ses AirPods. En cas de batterie défectueuse, ou de perte d’un des deux écouteurs, il est possible de payer une somme de 55 à 109 pour les AirPods Pro, afin d’avoir un modèle de remplacement. Néanmoins, si c’est un avantage pour le consommateur, ce ne l’est pas pour l’environnement puisque, même en cas de batterie endommagée, il est possible que le constructeur fournisse un écouteur neuf complet, en raison de la difficulté à remplacer le seul accumulateur. Or, l’impact environnemental d’un appareil électronique se situe en majeure partie au niveau de sa production, et non pas de son utilisation. Un nouvel écouteur, c’est donc un bilan carbone bien plus élevé… a fortiori pour des appareils dont la réparation est aussi compliquée que des écouteurs sans fil.

