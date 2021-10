Fairphone lance ses premiers écouteurs sans fil, en plastique recyclé et à réduction de bruit

Fairphone a lancé ses premiers écouteurs sans fil, avec 30 % de plastiques recyclés et une batterie conçue pour durer deux fois plus longtemps.

Ce jeudi, à l’occasion d’une conférence, Fairphone présentait son dernier smartphone en date, le Fairphone 4. Comme à l’accoutumée, le constructeur néerlandais a largement mis en avant son modèle éthique et écologique avec un score de réparabilité de 9,3/10 et une garantie de cinq ans. Mais il ne s’agissait pas de la seule nouveauté présentée par le constructeur. Fairphone a également dévoilé ses premiers écouteurs sans fil, les Fairphone TWS.

Bien évidemment, Fairphone met en avant l’aspect écologique de ses écouteurs true wireless, indiquant qu’ils sont composés à 30 % de plastique recyclé et que l’or utilisé pour les composants électroniques est issu du commerce équitable. Néanmoins, contrairement au smartphone, les écouteurs ne sont pas conçus pour être démontés, pas même la batterie. Il faut dire que les écouteurs sans fil sont actuellement parmi les produits les plus difficiles à assembler. Il est donc particulièrement difficile de les démonter pour remplacer l’accumulateur.

Une batterie conçue pour durer deux fois plus longtemps

Concernant la batterie justement, Fairphone a intégré un bloc de 45 mAh dans chaque écouteur et de 500 mAh dans le boîtier de recharge. Si le constructeur néerlandais ne donne pas d’estimation de l’autonomie, il indique néanmoins que les batteries ont été conçues pour durer dans le temps : « Nous avons trouvé une solution à la courte durée de vie des batteries de la plupart des écouteurs sans fil disponibles sur le marché. En adaptant la vitesse de chargement du boîtier de chargement et des écouteurs, nous sommes certains que nos écouteurs True Wireless dureront deux fois plus longtemps ». Ainsi, même si la batterie ne peut pas être remplacée, elle a été conçue pour durer plus longtemps qu’une batterie d’écouteurs sans fil plus classique, sans que Fairphone ne détaille pour autant cette technologie.

Les écouteurs Fairphone True Wireless // Source : Fairphone

Du côté de la qualité audio, les écouteurs sont dotés de transducteurs dynamiques de 10 mm de diamètre et d’une compatibilité avec le Bluetooth 5.3. Fairphone ne précise pas les codecs compatibles, on peut donc raisonnablement penser que ses TWS ne fonctionnent qu’en SBC ou en AAC. Ils profitent néanmoins d’une fonction de réduction de bruit active grâce à l’intégration de deux micros d’annulation du bruit.

Enfin, pour parachever l’aspect durable de ses écouteurs, Fairphone les a fait certifier IPX4. De quoi assurer une protection contre les éclaboussures et notamment la pluie ou la transpiration.

Les écouteurs Fairphone True Wireless sont proposés sur le site du constructeur au prix de 99,95 euros. Ils sont disponibles uniquement en noir mat et livrés avec trois paires d’embouts en silicone.