Test de l’anneau Newgen Medicals de Pearl : une bague connectée pas chère, mais efficace

Proposée à moins de 150 euros, la bague connectée Newgen Medicals vendue par Peal propose un design original et un suivi relativement efficace des données de santé. Voici son test complet.

Sur le marché des bagues connectées, on trouve des exemplaires uniques comme l’Oura Ring 3, l’Amazfit Helio Ring ou la future Samsung Galaxy Ring, mais également des modèles identiques, mais vendus sous différentes marques, souvent à prix bien plus accessible. C’est le cas de la bague connectée fitness de Newgen Medicals, vendue en France par le distributeur Pearl et conçue en réalité par l’entreprise chinoise Aizo. Proposée à moins de 150 euros, il s’agit de l’une des bagues connectées les plus accessibles du marché et, pourtant, elle a plus d’un tour dans son sac.

Voici le test complet de la bague connectée de Newgen Medicals.

Caractéristiques de la bague connectée de Newgen Medicals

Newgen Medicals / Aizo Ring Largeur 8,5 mm Épaisseur 2 mm Poids NC Matériaux Acier inoxydable Étanchéité 5 ATM Mesure fréquence cardiaque Oui Mesure VFC Oui Mesure SpO2 Oui Moteur haptique Non Surface tactile Oui NFC Non Stockage 7 jours de données Capacité de la batterie 16 mAh Autonomie annoncée Jusqu'à 6 jours

La bague de ce test a été prêtée par le constructeur.

Une bague Newgen Medicals au design original

Sur un marché des bagues connectées où les constructeurs peinent parfois à distinguer leurs modèles les uns des autres, la bague fitness proposée sous la marque Newgen Medicals a le mérite de proposer un design plutôt original. Certes, elle est déclinée en trois couleurs — noire, argentée ou dorée, — mais se distingue surtout par son liséré noir qui vient faire tout le tour de l’anneau.

La bague propose par ailleurs deux zones noires un peu plus larges qui intègrent certains composants comme une surface tactile et une LED — sur lesquelles on reviendra plus tard. Certes, le fait d’avoir un agrandissement du liseré n’est pas des plus élégants, mais la partie large vient se positionner à l’intérieur de la main et est donc relativement discrète lorsqu’on porte la bague au doigt. C’est d’ailleurs de ce côté-là que l’on retrouve, sur la partie intérieure de l’anneau, les différents capteurs permettant de mesurer la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène ou la température.

Outre les trois coloris, la bague conçue par Aizo est par ailleurs proposée par Pearl en cinq tailles :

taille 8 (US) / 57-58 (FR) ;

taille 10 (US) / 62-63 (FR) ;

taille 11 (US) / 64-65 (FR) ;

taille 12 (US) / 66-67 (FR) ;

taille 13 (US) / 68-69 (FR).

En revanche, contrairement à la plupart des constructeurs de bagues connectées, l’anneau fitness de Newgen Medicals n’est pas proposé avec un kit de taille. Impossible donc de recevoir un baguier pour essayer les différents formats avec des modèles en plastique ou imprimés en 3D. Il conviendra donc de connaître sa taille de bague ou, éventuellement, d’échanger le modèle commandé pour une version au bon format. Dans mon cas, j’ai eu l’occasion d’essayer l’anneau directement dans la boutique Pearl de Paris et ai opté pour le coloris doré en taille 10.

La bague est par ailleurs conçue en acier inoxydable, un métal généralement plus lourd que le titane, mais cela ne se ressent pas à l’utilisation et l’anneau fitness se fait facilement oublier. Par ailleurs, contrairement à la Circular Ring Slim, je n’ai pas eu à déplorer de rayures ou d’usure marquée malgré plus de trois semaines de port jour et nuit. La bague est également étanche jusqu’à 50 mètres (5 ATM) et peut donc se porter sous la douche, dans une piscine pour de la natation ou en faisant la vaisselle.

Concernant le format en lui-même, la bague proposée par Pearl affiche une largeur de 8,5 et une épaisseur de 2 mm. Des valeurs dans la norme de ce qui se fait ailleurs sur le marché des bagues connectées. On note cependant une propension de la bague à émettre pas mal de lumière durant la nuit, dans l’obscurité, lorsqu’elle mesure la fréquence cardiaque ou la saturation en oxygène dans le sang. Certes, les capteurs optiques sont positionnés contre la peau, mais il demeure quelques fuites lumineuses. Rien de dramatique et surtout pas de quoi vous réveiller en plein sommeil, mais c’est tout de même à noter.

Une application avec des soucis de traduction

Pour se connecter au smartphone, la bague connectée utilise simplement le protocole Bluetooth 5.0. Elle permet par ailleurs d’enregistrer jusqu’à sept jours de données entre deux synchronisations, au cas où vous n’auriez pas votre smartphone avec vous.

Du côté des fonctionnalités, la bague de Newgen Medicals va cependant plus loin que les fonctionnalités proposées par la plupart des autres bagues connectées proposées sur le marché. Il faut dire qu’elle profite d’une LED et d’une surface tactile qui vont toutes deux être mises à contribution en cas de besoin.

L’application Aizo Ring

Pour connecter la bague connectée de Newgen Medicals à votre smartphone, il vous faudra utiliser l’application Aizo Ring, disponible aussi bien sur smartphones Android que sur iPhone. Si la bague passe par cette application, c’est qu’Aizo est le fournisseur en marque blanche de la bague de Newgen Medicals.

AIZO RING Télécharger gratuitement

L’application se compose de cinq onglets distincts :

statut : pour afficher votre état de récupération, votre fréquence cardiaque, votre température ou votre oxygène sanguin ;

sommeil : pour accéder aux bilans de sommeils complets ;

se soucier : pour gérer les rappels et notifications ;

forme physique : pour accéder à votre activité et enregistrer des entraînements ;

le mien : pour gérer les paramètres de la bague et notamment les contrôles tactiles.

Dans l’absolu, l’application est plutôt claire avec des scores simples à appréhender et des rubriques faciles à comprendre. On s’y retrouve facilement et on sait dans quel onglet on trouve telle ou telle donnée de santé. Néanmoins, l’application est loin d’être exempte de défauts, à commencer par les soucis de traduction. Les noms des onglets par exemple semblent être des traductions automatiques — « se soucier » pour « care », alors que « soin » aurait davantage de sens — et il n’est pas toujours évident de comprendre à quoi peut servir telle ou telle option. Par exemple, dans le menu servant à activer les fonctions tactiles, une mention « affirmer : off » vient indiquer que l’option est désactivée. Par ailleurs, la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC en français, HRV en anglais) est ici traduite par « VRC » pour « variabilité du rythme cardiaque ». Le nombre de « pas » (steps en anglais) est quant à lui traduit par « étapes » (steps en anglais).

On aurait par ailleurs apprécié de pouvoir exporter certaines données, notamment pour les entraînements. Pour rappel, Oura propose un export automatique des séances vers Strava. Ce n’est pas possible sur la bague de Newgen Medicals. Impossible également de partager les données avec Google Fit, Apple Health ou Google Health Connect.

Les rappels

On l’a abordé rapidement en début de test : la bague connectée Newgen Medicals proposée par Pearl intègre une petite LED dans l’une de ses zones noires. Assez discrète lorsqu’elle est éteinte, la LED permet de vous signaler des notifications… mais pas nécessairement celles auxquelles vous pensez.

Ici, il n’est pas question de vous signifier lorsque vous recevez un appel, que vous avez reçu un message sur WhatsApp ou qu’un événement lié à votre agenda approche. Les notifications sont uniquement celles proposées au sein de l’application Aizo Ring et elles sont pour le moins limitées.

Concrètement, dans le menu « se soucier », vous pouvez ajouter des rappels liés à un anniversaire, à la prise de médicaments ou à un événement à ajouter dans un calendrier. Vous pouvez dès lors ajouter une récurrence à ce rappel et en fixer la date et l’heure. Lorsque le moment est arrivé de vous le signaler, la bague Newgen Medicals clignote alors, mais sans vibration.

Ce système a un véritable intérêt pour les personnes devant prendre des médicaments régulièrement. Ce clignotement est assez peu invasif, moins en tout cas qu’une vibration, et paraît plutôt pertinent. Néanmoins, la fonction en elle-même nécessite de créer des rappels dans l’application et, de fait, son usage reste plutôt limité. On aurait apprécié un accès direct à son agenda sur smartphone, voire la possibilité de signaler de nouvelles notifications sur smartphone — par exemple pour les SMS.

Les contrôles tactiles

En plus de la LED, la zone noire de la bague connectée Newgen Medicals héberge également une surface tactile. Celle-ci permet d’effectuer certaines actions en fonction des paramètres choisis dans l’application Aizo Ring.

Concrètement, dans le menu « le mien », vous pouvez activer l’option « smart touch » qui active la surface tactile. Cette option nécessite cependant que vous reconnectiez la bague à votre smartphone, puisqu’elle passe alors par un autre profil Bluetooth.

Parmi les options proposées par Smart Touch, on peut citer la prise de photo à distance, l’enregistrement de courtes vidéos, le défilement de diapositives ou le changement de musique jouée sur votre smartphone. La surface est par ailleurs suffisamment polyvalente pour reconnaître différents gestes comme l’appui long ou le glissement vers le haut ou le bas. Pour la lecture de musique par exemple, un appui long met la musique en lecture ou en pause, tandis qu’un glissement vers le haut ou le bas passe à la musique suivante ou revient au titre précédent.

Dans les faits, au cours de mes trois semaines de test, je n’ai cependant que très peu utilisé cette fonctionnalité. L’usage le plus pertinent pour un utilisateur traditionnel semble être le contrôle de la musique, mais il reste plus simple de mettre la musique en pause directement avec un casque ou des écouteurs. En revanche, je peux imaginer un usage pertinent pour les présentations, avec le changement de diapositive directement à la bague, sans devoir utiliser une télécommande.

Des mesures de santé qui misent sur le sommeil

Comme la plupart des bagues connectées proposées sur le marché, l’anneau de Newgen Medicals vendu par Pearl est centré avant tout sur le suivi de la santé et de l’activité. Pour ce faire, il embarque ainsi un capteur optique de fréquence cardiaque, un oxymètre de pouls optique, une mesure de la température corporelle et des capteurs de mouvements pour le suivi du nombre de pas parcourus chaque jour.

La bague est par ailleurs capable d’utiliser ces données brutes pour en déterminer de nouvelles comme la dépense de calories durant la journée, la distance parcourue, le niveau de stress ou la qualité du sommeil.

La détection de sommeil

Au sein de l’application Aizo, on peut retrouver un suivi détaillé de son sommeil. Il s’agit d’ailleurs là de l’un des principaux arguments en faveur des bagues connectées par rapport aux montres que beaucoup rechargent la nuit.

En l’occurrence, l’application propose un résumé de votre nuit avec la durée totale du sommeil, les différentes phases (profond, léger, paradoxal et éveil), un score « holistique » sur 100 prenant en compte la durée, les phases de sommeil profond et paradoxal, l’état de repos et la respiration ainsi que certaines données de fréquence cardiaque. La bague est ainsi en mesure de mesurer votre fréquence cardiaque moyenne durant la nuit ainsi que la fréquence cardiaque au repos. Elle mesure aussi la variabilité de la fréquence cardiaque durant la nuit pour estimer si votre sommeil a été suffisamment réparateur — on y reviendra.

Bon point, la bague de Newgen Medicals est également en mesure d’analyser automatiquement de potentielles siestes, et ce avec succès.

Dans l’ensemble, la bague a cependant parfois bien du mal à déceler les vraies phases d’endormissement et de réveil. Il est arrivé plusieurs fois que la bague ne mesure mon sommeil qu’une heure après que je me sois vraiment endormi, ou arrête la mesure trois heures avant mon véritable éveil. Logiquement, les scores et commentaires (« bon » ou « attention ») sont souvent à côté de la plaque.

Le score de récupération

Comme c’est le cas sur de nombreuses applications de bague connectée, l’application Aizo met en avant, dès le premier onglet, un score indiquant votre « état de la récupération ».

Ce score, sur 100, prend en compte plusieurs critères pour estimer à quel point vous êtes reposé, détendu et prêt, ou non, à aller vous entraîner. Il est notamment corrélé à votre score de sommeil, à vos activités de la veille, à la fréquence cardiaque moyenne de la veille, à votre taux d’oxygène sanguin ou à la température corporelle durant le sommeil.

Paradoxalement, ce score n’est pas lié directement à la variabilité de la fréquence moyenne (VFC), pourtant une excellente métrique pour connaître l’état de stress — physique ou mental — de l’utilisateur. Cette donnée est pourtant mesurée par la bague et influe sur le score de sommeil, mais on aurait pu espérer qu’elle joue un rôle plus important dans le score de récupération.

C’est d’autant plus troublant que la bague propose des mesures assez fiables de la VFC. J’ai pu comparer les mesures avec celle de ma montre Garmin Forerunner 255 — qui parvient efficacement à évaluer mes phases de stress ou de maladie — et les données sont relativement proches. Certes, la bague est moins précise qu’une montre, mais cette donnée aurait été intéressante à mettre en avant.

Rappelons que, plus que la VFC nocturne chaque nuit, c’est la tendance lissée sur sept jours qui permet de connaître l’état de fatigue ou de récupération de l’utilisateur, par rapport à une plage de valeurs de base.

Un suivi sportif convenable pour une bague connectée

En plus du suivi du sommeil ou de la récupération, la bague de Newgen Medicals est également capable de suivre votre activité grâce à plusieurs capteurs, l’analyse des mouvements ou le suivi de la fréquence cardiaque.

Le suivi d’activité

La bague de Newgen Medicals est capable de compter le nombre de pas parcouru dans la journée grâce à différents capteurs de mouvement. À la manière de ce que propose Apple avec ses trois anneaux à compléter, la bague permet de mesurer le nombre de pas, d’évaluer la distance parcourue et d’estimer les calories dépensées. Par défaut, l’application Aizo Ring fixe un objectif de 8000 pas, une distance de 6 km et une dépense de 300 calories. Il est cependant possible de modifier ces trois objectifs.

Le nombre de pas mesuré est assez semblable à celui de ma montre Garmin Forerunner 255, notamment durant les entraînements sportifs.

Le suivi de la fréquence cardiaque de la bague connectée fitness Newgen Medicals

L’application Aizo Ring ne permet pas d’exporter les données de fréquence cardiaque de la bague de Newgen Medicals. En revanche, elle permet d’enregistrer des exercices avec un suivi en continu de la fréquence cardiaque sur trois exercices : course à pied, marche et vélo.

Afin d’évaluer le suivi de la fréquence cardiaque de la bague, j’ai donc lancé plusieurs enregistrements d’activité avec, en parallèle, une mesure par ceinture thoracique Garmin HRM-Pro. Cette mesure, plus fiable, repose non pas sur un cardiofréquencemètre optique, mais sur des électrodes. J’ai ensuite comparé les mesures des deux dispositifs sur ces trois exercices.

Bague connectée Mesure de référence FC moyenne 146 bpm 153 bpm FC max 159 bpm 162 bpm

Pour le premier exercice, j’ai couru pendant près de 50 minutes à allure constante et à une intensité légère. Si la bague a réussi à mesurer les légères variations d’intensité après les dix premières minutes, elle a cependant eu du mal à proposer une mesure fiable sur la première partie de la séance. Par ailleurs, elle avait tendance à sous-estimer ma fréquence cardiaque réelle tout du long.

Bague connectée Mesure de référence FC moyenne 136 bpm 166 bpm FC max 166 bpm 204 bpm

Pour le deuxième entraînement, j’ai alterné des phases de 30 secondes très intenses et de 30 secondes de récupération. Là aussi, la bague de Newgen Medicals a bien tenu la cadence et, même si elle avait encore tendance à sous-évaluer ma fréquence cardiaque (et a complètement perdu la mesure un peu avant 10 minutes), c’est un résultat convaincant pour une bague connectée.

Bague connectée Mesure de référence FC moyenne 160 bpm 165 bpm FC max 184 bpm 192 bpm

Sur le dernier exercice en revanche — six minutes à fond pour évaluer ma VMA et ma fréquence cardiaque maximale — la bague fitness vendue par Pearl était dans les choux. Elle a été incapable de mesurer la fréquence cardiaque durant les six minutes de très forte intensité et il n’y a finalement qu’après 25 minutes, durant ma dernière phase de récupération, qu’elle a rattrapé ma véritable fréquence cardiaque.

On pourrait juger sévèrement les mesures de fréquence cardiaque de la bague de Newgen Medicals, mais rares sont les modèles à faire mieux ou même aussi bien. Seul Oura parvient à proposer des résultats d’un meilleur niveau et même Ultrahuman est à la traîne avec des aberrations au niveau des mesures. Certes, ça ne vaut toujours pas une véritable montre de sport, mais, à condition de ne pas trop varier ses allures, ce n’est pas mal du tout.

Une autonomie dans la moyenne pour la bague connectée de Newgen Medicals

La bague connectée de Newgen Medicals est dotée d’une batterie de 16 mAh capable, en théorie, de fournir une autonomie de 6 jours et jusqu’à 25 jours en veille.

Dans mon cas, en activant la mesure de la fréquence cardiaque toutes les dix minutes et avec un total de 1h30 d’exercice — avec enregistrement en continu de la fréquence cardiaque — j’ai pu utiliser la bague pendant 4 jours et 9 heures avant qu’elle ne tombe à court de batterie. À titre de comparaison, avec des paramètres similaires, la Circular Ring Slim avait tenu un peu plus de deux jours, l’Oura Ring 3 plus de six jours et l’Ice Ring un peu plus de quatre jours. On est donc dans la moyenne de ce que proposent actuellement les bagues connectées disponibles sur le marché.

Pour la recharge de sa bague, Newgen Medicals fournit un socle de recharge magnétique sur lequel l’anneau fitness vient naturellement se positionner grâce au système aimanté. Le socle est par ailleurs doté d’un câble USB-A, mais pas d’un chargeur secteur. Il vous faudra donc la connecter à celui de votre ordinateur ou à un chargeur USB-A disponible.

Pour la recharge complète, de 0 à 100 %, il faudra patienter environ une heure.

Prix et date de sortie de la bague connectée de Newgen Medicals

La bague connectée Newgen Medicals, conçue par Aizo est proposée en France chez le revendeur Pearl. Elle est proposée en cinq tailles et trois coloris — noir, doré ou argent. Pour le prix, comptez 119,95 euros.

À titre de comparaison, la plupart des autres bagues disponibles sur le marché sont affichées autour de 200 à 300 euros.