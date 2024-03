Cette bague connectée propose trois fonctions inédites par rapport à ses concurrentes

La marque allemand Newgen a lancé une nouvelle bague connectée de santé qui se distingue par trois fonctions que l'on ne trouve pas chez les autres modèles.

Depuis quelques années, de nombreux acteurs s’essaient aux bagues connectées de santé. Si le Finlandais Oura a fait figure de pionnier, il est désormais rejoint par Ultrahuman, Ice Ring, Circular ou même par des acteurs de l’électronique plus conventionnels comme Samsung, Amazfit ou même Honor, qui a annoncé travailler sur son propre anneau connecté.

Néanmoins, la plupart de ces acteurs proposent jusqu’à présent des modèles de bagues connectées aux fonctionnalités relativement similaires. Elles vont ainsi compter le nombre de pas, mesurer la fréquence cardiaque, suivre le sommeil ou analyser le taux d’oxygène dans le sang. C’est donc un modèle un peu plus original qu’a lancé l’entreprise allemande Newgen Medicals avec sa propre bague connectée de deuxième génération.

Sous ses atours de bague connectée classique, le modèle de Newgen Medicals se distingue cependant par des fonctionnalités plutôt inédites sur le marché des bagues connectées.

La bague est ainsi annoncée comme reprenant les fonctionnalités traditionnelles de ce type d’appareils, avec une mesure de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène dans le sang, de la température corporelle ou du nombre de pas. De quoi permettre aux utilisateurs de suivre la qualité de leur sommeil ou de leur récupération, mais aussi de leur activité physique.

En outre, la bague est déclinée en cinq tailles avec deux coloris, argenté ou doré. Elle est par ailleurs annoncée comme étanche jusqu’à 5 ATM et pourra donc être portée sous la douche, dans sa baignoire ou même dans un piscine pour des séances de natation à faible profondeur.

Un voyant LED, des contrôles tactiles et des appels d’urgence

Mais là où l’anneau connecté de Newgen Medicals se distingue des modèles déjà proposés sur le marché, c’est au niveau des fonctionnalités. La bague va ainsi proposer trois usages plutôt rares, sinon absents, des modèles concurrents.

C’est le cas notamment des contrôles tactiles proposés directement sur la bague. D’un simple appui sur la surface de la bague, elle va permettre de prendre des photos ou des vidéos à distance depuis votre smartphone, de lancer la lecture de musique ou vidéos, ou de contrôler des présentations PowerPoint. Si la bague connectée Circular Ring Slim proposait déjà une surface tactile, celle-ci ne permettait que d’arrêter la vibration de son moteur de vibration pour les alarmes. Ici, l’interface tactile se veut donc bien plus poussée.

Par ailleurs, la bague intègre également une fonction de SOS pour prévenir les secours, comme l’indique la page produit sur le site de Newgen : « il suffit d’apparier l’anneau à votre smartphone en Bluetooth et d’installer l’application mobile gratuite. Cette application appelle automatiquement les contacts d’urgence que vous avez enregistrés, et leur envoie vos coordonnées GPS afin de faciliter les recherches ». On ignore cependant s’il faudra passer par des contrôles spécifiques sur la bague où si elle est capable d’analyser les chutes de l’utilisateur.

Enfin, la bague intègre également un voyant LED à l’extérieur de l’anneau. Celui-ci va proposer des signaux lumineux en fonction des réglages de l’utilisateur. Il pourra ainsi s’agir d’un rappel pour l’hydratation, pour la prise de médicaments ou pour des rendez-vous.

La bague connectée de Newgen Medicals sera disponible dans le commerce à compter du 10 mars 2024. Elle est dotée d’une batterie de 16 mAh devant permettre, en théorie, jusqu’à 6 jours d’autonomie. Du côté du tarif, si la bague est affichée au prix de vente conseillée de 280 euros, elle devrait cependant être disponible chez certains revendeurs à un prix bien plus attractif de 130 euros.