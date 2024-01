Galaxy Ring : voici tout ce que Samsung a confirmé sur sa première bague connectée

Au lendemain de l'annonce de la Galaxy Ring, on fait le point sur tous les éléments confirmés par Samsung avant son lancement officiel.

Si les nouveaux Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra ont été les vedettes de la conférence Galaxy Unpacked de ce mercredi 17 janvier, le constructeur coréen avait bel et bien une petite surprise à dévoiler à la fin de sa présentation.

Comme certaines rumeurs le suggéraient, Samsung a en effet confirmé l’existence de sa première bague connectée, la Samsung Galaxy Ring. Pour l’heure, les annonces de la marque ont été plutôt fines, mais, l’air de rien, Samsung a bel et bien confirmé plusieurs éléments importants de sa bague, aussi bien concernant ses fonctionnalités et ses mesures qu’à propos du design de la Galaxy Ring.

La présentation de la Galaxy Ring a figuré en toute dernière partie de la conférence Galaxy Unpacked. On pourrait presque parler de « one more thing » s’il s’était agi d’une keynote Apple. Surtout, la présentation a commencé par un petit tour de la refonte de Galaxy Health, l’application permettant d’agréger les données de santé chez Samsung, autour de l’intelligence artificielle.

De nouveaux scores et conseils pour Samsung Health

Comme c’était déjà le cas par le passé, l’application Samsung Health va donc vous permettre de retrouver aussi bien des données liées au sommeil qu’à la mesure de la fréquence cardiaque ou à votre taux d’oxygène dans le sang (SpO2). Néanmoins, Samsung va aller un peu plus loin en ajoutant de l’IA dans son application avec une nouvelle version. Concrètement, l’IA va permettre de générer différents scores censés mieux représenter aussi bien votre sommeil que votre récupération ou votre stress. Par ailleurs, un score général de « vitalité » est là pour faire la synthèse de l’ensemble des données et représenter votre énergie sur une échelle de 0 à 100. En plus de ces scores, Samsung a annoncé l’arrivée de « booster cards », c’est-à-dire de courts textes explicatifs analysant vos différents scores avec des conseils de santé, d’exercice ou de bien-être pour gagner en énergie.

Ces différentes nouveautés ne sont en fait pas sans rappeler ce que proposent déjà de nombreux constructeurs de bagues connectées. Chez Oura, l’utilisation de l’application est centrée autour de trois scores : préparation, sommeil et activité. Chez Ultrahuman, la Ring Air propose elle aussi des indices de sommeil, de récupération ou de mouvement. L’application de la bague Circular Ring Slim — dont le test sera publié très prochainement — va quant à elle proposer des éléments textuels générés par IA pour vous fournir des analyses et des recommandations en fonction de votre santé.

Le score de vitalité de Samsung // Source : Samsung

Une bague connectée orientée vers la santé

Durant sa présentation, Samsung a par ailleurs confirmé que sa Galaxy Ring sera un « tout nouveau format » permettant de recueillir des données de santé pour Samsung Health. Le constructeur confirme ainsi que sa bague connectée sera avant tout orientée vers la santé, comme les anneaux connectés concurrents.

Samsung Health Télécharger gratuitement

Rappelons que parmi les données de santé mises en avant durant la conférence, Samsung a notamment cité le sommeil, le taux d’oxygène dans le sang (fonctionnalité désormais désactivée sur les Apple Watch), le ronflement, la température cutanée durant le sommeil, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, l’apnée du sommeil, la variabilité de la fréquence cardiaque ou le nombre de pas. Autant de données qui pourraient également être mesurées par la Galaxy Ring. Rappelons que la variation de la température, la SpO2, la fréquence cardiaque ou la variabilité de la fréquence cardiaque sont des données qui sont actuellement mesurées par la grande majorité des bagues connectées du marché.

Pour aller plus loin

Bagues connectées : quels sont les modèles déjà disponibles ?

Par ailleurs, en présentant en partie le design de sa bague connectée, Samsung a également confirmé quelques éléments. On a ainsi pu découvrir une accroche magnétique à quatre broches qui devrait permettre de recharger la bague connectée.

Le design intérieur de la bague n’est par ailleurs pas sans rappeler celui de la Oura Ring 3 avec trois petites excroissances dans la résine transparente. Chez Oura, ce système permet de proposer une mesure bien plus précise de la fréquence cardiaque que sur les bagues concurrentes. Chez Oura, on va ainsi y retrouver deux cardiofréquencemètres (pour mesurer la fréquence cardiaque) et un oxymètre de pouls (pour mesurer la SpO2). Compte tenu de l’approche similaire de Samsung, il serait logique que la Galaxy Ring prenne une approche similaire en termes de mesures.

La Samsung Galaxy Ring // Source : Samsung L’intérieur de la Oura Ring 3 // Source : Brice Zerouk – Frandroid

La Galaxy Ring semble par ailleurs une bague connectée plutôt épaisse par rapport au reste du marché. Pour l’heure, Samsung n’a pas livré les dimensions de son anneau, mais la vue de profil suggère une épaisseur certaine, plus en tous cas que la Oura Ring 3, la Ultrahuman Ring Air, la Ice Ring ou la Circular Ring Slim.

Enfin, si l’on n’a pas encore vu la bague en conditions réelles, la courte vidéo partagée par le constructeur coréen permet de découvrir une forme un peu plus originale pour l’extérieur de l’anneau, avec une forme légèrement concave.

Pour l’heure, on ignore encore quelles seront les fonctions et caractéristiques précises de la Galaxy Ring. On ignore également les matériaux utilisés, le prix ou la date de mise en vente de la bague. Selon les principales rumeurs, la Samsung Galaxy Ring serait lancée dans le courant du second semestre 2024 dans le monde. On en saura donc certainement davantage à son sujet à l’occasion de la conférence Galaxy Unpacked estivale, en même temps que l’annonce des futurs Galaxy Z Flip et Fold. D’ici là, n’hésitez pas à retrouver toutes les informations dans notre dossier pour tout savoir sur la Galaxy Ring.