Pour sauver ses montres, Apple désactive une fonction essentielle aux États-Unis

Apple contraint de céder : les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 seront toujours en vente, mais avec une fonction essentielle en moins.

L’affaire concernant l’Apple Watch aux États-Unis a connu plusieurs rebondissements. Tout a commencé quand Masimo, un fabricant de dispositifs médicaux, a accusé Apple de contrefaçon de brevet liée à la technologie de mesure de l’oxygène sanguin intégrée dans ses montres. En réponse, la Commission du Commerce International (ITC) a initialement décidé de retirer les Apple Watch de la vente aux États-Unis. On parle ici plus précisément des Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2.

Une fonction essentielle en moins

Apple a finalement choisi une voie médiane pour ses Apple Watch. Plutôt que de retirer complètement ses montres du marché, la firme de Cupertino a désactivé la fonction de mesure de l’oxygène sanguin (SpO2) pour les nouveaux acheteurs. Cette décision, anticipée par certains, montre une certaine réactivité d’Apple face aux contraintes réglementaires. Sur l’Apple Store US, les clients sont informés de cette limitation et la fonction est automatiquement désactivée lors de la configuration de l’Apple Watch via l’application iPhone. Pour les utilisateurs actuels, cette modification n’affecte pas leur expérience, la fonctionnalité restant active sur les appareils déjà en circulation.

Parallèlement, Apple a engagé une procédure d’appel contre la décision de l’ITC, un processus qui pourrait s’étendre sur plusieurs mois. Cette période pourrait être mise à profit par l’entreprise pour développer une nouvelle version de la fonctionnalité de mesure de l’oxygène sanguin, une caractéristique désormais répandue sur les montres concurrentes. Il est également possible qu’Apple parvienne à un accord avec Masimo, la société à l’origine de l’accusation de contrefaçon de brevet, ce qui pourrait résoudre le différend et permettre la réintégration de la fonctionnalité dans les modèles futurs.

