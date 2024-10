Cet ordinateur mythique pourrait servir de modèle au premier écran connecté d’Apple

Plus de vingt ans après son apparition, le design de l’iMac G4 pourrait bien connaître une petite reconversion. Et pour la bonne cause, puisqu’il serait une inspiration pour la réponse d’Apple aux écrans connectés de Google et d’Amazon.

Le design de l’iMac G4 : d’OVNI à style intemporel // Source : Ivan Bandura via Unsplash

Parmi les drames des temps modernes, il y a l’absence d’écrans connectés dédiés à HomeKit, l’écosystème pour la domotique d’Apple. Pourtant, cela fait quelques années que les utilisateurs des services analogues de Google et d’Amazon en bénéficient, avec notamment les Nest Hub et autres Echo Show. Mais, la donne pourrait bien changer, et pas dans n’importe quel format.

En effet, dans sa newsletter pour Bloomberg, le définitivement très bien renseigné Mark Gurman nous révèle quelques nouvelles informations croustillantes sur le premier écran connecté d’Apple. Celui-ci pourrait bien s’éloigner du design désormais classique de la concurrence pour s’inspirer d’un ancien appareil de la marque à la pomme : le légendaire iMac G4.

Ce dernier est bien reconnaissable parmi la longue liste des Mac, puisqu’il arborait un design original, que ce soit selon les standards de l’époque ou ceux d’aujourd’hui. Son écran plat était fixé grâce à un bras (vraiment) articulé à une base semi-sphérique qui contenait l’ensemble des composants de l’ordinateur. Un véritable OVNI pour 2002 (quand Apple jouait encore majoritairement dans l’originalité), et qui ne sacrifiait pas la praticité, bien au contraire.

Une inspiration de renom

Si l’on peut presque souhaiter que les prochains iMac reprennent une partie du cahier des charges du G4, ce sera finalement le cas pour le concurrent direct du Nest Hub. Toujours selon Gurman, la base semi-sphérique servira là aussi à abriter les composants de l’écran connecté, de l’alimentation aux enceintes en passant par les microphones et autres capteurs.

L’écran, quant à lui, pourrait être « de la taille de deux iPhone côte à côte ». Reste à voir s’il bénéficiera d’un pied articulé, comme celui de l’ordinateur dont il s’inspirerait. L’idée serait en tout cas bonne si elle est bien exécutée, surtout si l’appareil bénéficie d’une fonctionnalité de cadrage automatique, comme l’Echo Show 10 d’Amazon.

Un cahier des charges bien rempli

Pour Gurman, cet écran connecté pourrait être « relativement bon marché », permettant aux utilisateurs de s’en équiper de plusieurs pour couvrir diverses pièces. Il devrait aussi bénéficier d’un système d’exploitation bien à lui, qui profitera dans un premier temps de diverses applications estampillées Apple dédiées à FaceTime, aux notes, aux calendriers, aux diaporamas et même, pourquoi pas, une calculatrice.

La firme à la pomme devrait également lui procurer quelques fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle, comme tout bon appareil de maison domestique du moment. Reste à voir dans quelle mesure l’entreprise aura réussi à rattraper son retard sur la concurrence d’ici au lancement de ce nouvel écran connecté au design qui, espérons-le, fera honneur aussi bien visuellement que techniquement au vénérable iMac G4.