Le Google Nest Hub : que propose cette console de pilotage de votre maison connectée ?

Avec son écran et ses enceintes puissantes, le Google Nest Hub (2e génération) se place comme le centre de contrôle de la maison connectée. Voici tout ce qu'il faut savoir à son sujet si vous voulez en mettre un au pied du sapin.

Noël approche et il ne reste que quelques jours pour compléter tous ses cadeaux de Noël. Si vous êtes en panne d’idée, un Google Nest Hub (2e génération) est un très beau cadeau. Il est disponible actuellement au prix de 99,99 euros chez Boulanger.

À quoi sert le Google Nest Hub ?

À piloter ses objets connectés

À profiter de l’Assistant Google

À écouter de la musique et regarder des vidéos

Google Nest Hub : le centre névralgique de la maison connectée

Le meilleur assistant vocal est embarqué

Ne vous fiez pas à son petit gabarit, le Google Nest Hub est un appareil qui offre de multiples possibilités. Derrière l’écran tactile de 7 pouces, on retrouve le désormais bien connu Assistant Google. L’assistant vocal de la firme de Mountain View est le plus complet que l’on puisse trouver en France. Tout d’abord, il offre un tas de fonctionnalités qui viennent simplifier votre quotidien : réveil, rappel, liste de courses, météo, traduction, etc. Les possibilités sont vraiment nombreuses, et permettent de dicter des commandes à l’oral plutôt que d’utiliser son smartphone. C’est bien plus rapide et pratique.

Un vrai centre de contrôle

C’est surtout si votre logement est équipé d’appareils connectés que l’utilisation du Google Nest Hub prend tout son sens. Il suffit d’appairer les appareils compatibles à l’application Google Home pour que l’écran connecté de Google devienne une nouvelle interface de contrôle. Il est ainsi possible de piloter l’éclairage de sa maison à la voix, mais aussi depuis l’écran tactile, afin de régler finement l’intensité. Avec une sonnette vidéo Nest, le Google Nest Hub se transforme alors en judas de porte. En bref, tous les appareils connectés compatibles avec l’Assistant Google trouvent ici une nouvelle interface de contrôle. Et ils sont nombreux : téléviseurs, thermostats, enceintes, serrures, caméras de surveillance, etc.

Un appareil autonome

Enfin, le Google Nest Hub est aussi un appareil qui se suffit à lui-même. Son écran est suffisamment grand pour regarder des vidéos, comme pour suivre une recette sur YouTube par exemple. Les haut-parleurs intégrés sont aussi assez puissants et clairs pour écouter de la musique ou la radio en direct confortablement. Enfin, et c’est la grande nouveauté de cette deuxième génération de Google Nest Hub, l’écran connecté est maintenant capable d’analyser la qualité de votre sommeil. Grâce à un capteur de mouvement et des micros, l’appareil peut déterminer comment s’est passée votre nuit en se basant sur vos mouvements, vos bruits de respiration, voire ronflements, etc. Cette fonctionnalité est proposée gratuitement jusqu’à la fin de l’année 2022.

Google Nest : des produits complémentaires autour d’un écosystème performant

Google propose également de trois autres produits très intéressants au sein de sa gamme Nest. Et tous sont actuellement en promotion actuellement jusqu’au 26 décembre.

le Nest Audio tombe à 79,99 euros au lieu de 99,99 euros

Vous avez besoin d’une enceinte supplémentaire, mais pas forcément d’un écran ? Le Nest Audio est alors l’enceinte connectée qu’il vous faut. Design soigné, son de qualité et intégration de Google Assistant ont convaincu la rédaction de lui attribuer la note de 9/10 l’année dernière.

le Nest Hub Max passe lui à 199,99 euros au lieu de 229,99 euros

Vous avez besoin d’une centrale de commande de vos objets connectés plus grande que le Nest Hub de seconde génération ? C’est vers le Nest Hub Max qu’il faut se tourner. Cette enceinte connectée dispose d’un écran de 10 pouces et peut même faire office de dispositif de vidéosurveillance.

la Nest Cam Indoor est elle à 79,99 euros au lieu de 99,99 euros

Enfin, si vous avez juste besoin d’une petite caméra de surveillance d’intérieur, la Nest Cam Indoor est une excellente caméra de sécurité connectée. Elle est parfaite pour surveiller les entrées et sorties de votre logement et savoir si votre chat est bien rentré la nuit dernière.