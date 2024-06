La Calculatrice arrive enfin sur l’iPad avec un joli truc en plus

Présenté à la WWDC 2024, iPadOS 18 n'apporte pas qu'Apple Intelligence et des options de personnalisation. L'application Calculatrice pour iPad est enfin là , avec des fonctionnalités supplémentaires !

Apple organisait ce lundi 10 juin la WWDC 2024, sa confĂ©rence dĂ©diĂ©e aux dĂ©veloppeurs pour prĂ©senter les nouvelles versions de ses systĂšmes d’exploitation. L’entreprise a annoncĂ© iPadOS 18 — le pendant iPad d’iOS 18 — avec une interface et des animations revues, mais aussi et surtout Apple Intelligence, son ensemble de fonctions d’intelligence artificielle gĂ©nĂ©rative. À cĂŽtĂ© de cela, la Calculatrice fait sa grande arrivĂ©e sur l’iPad.

Une application Calculatrice enfin disponible sur l’iPad

C’Ă©tait devenue une blague de technophiles : la calculatrice sur l’iPad n’arriverait jamais. En fait, l’explication Ă©tait assez simple, mais pas moins absurde : Apple n’arrivait pas Ă un design satisfaisant de calculatrice (sur le modĂšle de celle disponible sur iOS et macOS) qui puisse ĂȘtre portĂ© sur une tablette en plein Ă©cran. Rien de rĂ©volutionnaire ici : l’application ressemble beaucoup Ă celle que l’on trouve sur les iPhone.

Il y a la calculette basique, mais aussi la calculette scientifique, avec des fonctions supplĂ©mentaires. La Calculatrice offre Ă©galement un historique des calculs rĂ©alisĂ©s pour les retrouver plus tard. Enfin, l’application permet de convertir des unitĂ©s : longueurs, poids, devises, etc.

Math Notes : Apple veut aller plus loin dans les calculs

Math Notes est une fonctionnalitĂ© qui permet d’Ă©crire Ă la main des expressions mathĂ©matiques (pourquoi pas avec l’Apple Pencil). Alors, les calculs s’effectuent sous nos yeux : de quoi crĂ©er des schĂ©mas avec plein de mesures.

Par ailleurs, Math Notes est disponible dans l’application Notes, pour Ă©viter de se perdre entre la calculatrice et ses notes. Le petit plus, c’est que pour les rĂ©sultats, Apple copie votre propre Ă©criture. Par ailleurs, les utilisateurs « peuvent aussi assigner des valeurs Ă des variables lors de l’apprentissage scolaire de nouveaux concepts et plus encore », prĂ©cise la marque dans son communiquĂ©.