5G : cette annonce indique qu’Apple désespère d’avoir un modem bien à lui

Le patron de Qualcomm a annoncé qu'Apple continuerait d'être son client en matière de modems 5G jusqu'en 2027 au moins. Une nouvelle qui souligne, en filigrane, les échecs successifs d'Apple dans la conception d'une puce 5G en interne.

La chose en deviendrait presque routinière : année après année, le partenariat d’Apple et Qualcomm sur les puces 5G est reconduit… repoussant à chaque fois un peu plus l’arrivée de modems conçus en interne par le géant de Cupertino. Un chantier particulièrement ambitieux, qui cause toutes les peines du monde à Apple, au point qu’un abandon pur et simple du projet est de plus en plus souvent pressenti.

On apprend donc cette semaine que le partenariat (un brin forcé) d’Apple et Qualcomm en la matière se poursuivra une année de plus. Il y a quelques mois, Apple avait indiqué qu’il continuerait de se fournir en modems 5G Qualcomm jusqu’en 2026. On sait désormais que cet approvisionnement se poursuivra jusqu’en 2027 au moins.

Apple et Qualcomm embarqués dans un tango sans fin ?

La nouvelle nous vient en l’occurrence de canaux on ne peut plus officiels… mais pas d’Apple. C’est en effet Cristiano Amon, CEO de Qualcomm, qui a annoncé le maintient de l’accord avec Apple jusqu’en mars 2027, et ce lors de la présentation des résultats de Qualcomm pour le premier trimestre de son année fiscale 2024. L’intéressé a par ailleurs indiqué à CNBC être « heureux du partenariat avec Apple ». Un bonheur marital qui semble toutefois être à sens unique, Apple ayant quand même pour objectif de se défaire au plus vite de cette union contrainte.

Pour rappel, Apple essaye de développer ses propres modems 5G depuis des années. En 2019, la firme rachetait à Intel une partie conséquente de sa division modem pour près de 1 milliard de dollars. Comme le rappelle 9to5Mac, cette acquisition a permis au groupe de mettre la main sur quelque 17 000 brevets et 2 200 employés d’Intel. Sur le moment, Apple semblait donc très bien lancée pour accoucher de puces 5G « maison » à moyen terme. Pourtant, et en dépit d’investissements colossaux, la firme va d’échecs en déconvenues sur ce terrain depuis cinq ans.

On apprenait par exemple il y a quelques mois qu’aucun des prototypes développés par Apple ces dernières années n’avaient été en mesure d’égaler les puces 5G de Qualcomm. Ni en termes de performances, ni en termes d’efficacité énergétique.