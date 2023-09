Apple en échec : la 5G révèle une dépendance inévitable envers Qualcomm pour les futurs iPhone

L'univers de la 5G est impitoyable, et Apple en a fait l'amère expérience. Malgré son ambition débordante et ses milliards investis, la marque à la pomme se heurte à un mur nommé Qualcomm.

Face à Apple, Qualcomm a, une fois de plus, marqué des points. Annonçant récemment une extension de son partenariat avec Apple pour fournir des puces modem 5G jusqu’en 2026, la firme de San Diego a prouvé sa suprématie dans ce domaine. Pour les adeptes de la marque à la pomme, c’est une garantie de performance. Pour Apple, c’est un aveu : malgré tous ses efforts, elle n’a pas réussi à se débarrasser de l’emprise de Qualcomm.

L’ambition d’Apple n’était pourtant pas moindre. En concevant ses propres SoC ARM, les puces Apple Ax, l’entreprise dirigée par Tim Cook rêvait de s’émanciper complètement de Qualcomm. Et la rumeur était de son côté, laissant présager que l‘iPhone 15 serait l’ultime modèle à embarquer un modem de la marque rivale.

L’acquisition de la branche modem d’Intel : un espoir déchu

L’achat de la division modem 5G d’Intel pour un montant de 1 milliard de dollars en 2019 était le signe avant-coureur d’une révolution. Apple ne cachait pas son désir d’innovation et d’autonomie en matière de technologie cellulaire. En 2020, la promesse était claire : Apple aurait son propre modem. Mais comme souvent dans le monde de la tech, entre ambitions et réalités, la distance peut être grande.

Plusieurs rumeurs circulent autour de ce retard inattendu. Produire un modem 5G aussi performant que celui de Qualcomm est un défi colossal. Couvrir autant de bandes, garantir une efficacité optimale et offrir une expérience utilisateur sans faille sont des critères non négociables. Si Apple ne peut assurer ces paramètres, le risque est grand de décevoir sa clientèle fidèle. Et, comme on le sait, dans le secteur des smartphones, la fidélité des consommateurs est un trésor inestimable.

Un passé tumultueux avec Qualcomm

La relation entre Apple et Qualcomm ressemble à une véritable saga hollywoodienne. Les rebondissements ne manquent pas. En 2017, par exemple, les iPhone, les 7, 8 et l’« iPhone X », embarquaient soit des puces 4G d’Intel soit de Qualcomm. Cette situation avait créé un dilemme pour Apple, qui avait, semble-t-il, choisi de brider les modems Qualcomm pour homogénéiser les performances. Une décision qui en disait long sur le rapport de force.

Depuis des années, Apple et Qualcomm se livrent une bataille sans merci, oscillant entre procès et partenariats. Si le rêve d’Apple était de se libérer de cette dépendance, pour l’instant, Qualcomm demeure un allié incontournable.

