Le Play Store voudrait lancer lui-même les applications que vous venez de télécharger

Google développerait actuellement une fonction pour le Play Store : elle permettrait d'ouvrir automatiquement les applications que vous venez de télécharger. De quoi retirer une étape lorsque vous vous décidez à en utiliser une nouvelle.

Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous invitons à télécharger l’application Frandroid sur votre appareil Android. Lorsque vous l’aurez téléchargée depuis le Play Store, un bouton vous proposera de l’ouvrir. Bientôt, Google pourrait retirer cette étape et faire ouvrir notre application automatiquement sur votre smartphone.

Des applications qui s’ouvrent toutes seules une fois téléchargées

Comme souvent, c’est l’expert d’Android AssembleDebug qui a trouvé un changement dans le Google Play Store, comme il l’a raconté sur Android Authority. Dans la version 41.4.19 de lu magasin d’applications, des chaînes de caractères mentionnent à plusieurs reprises la fonctionnalité « App Auto Open » qui est en cours de développement. Elle ouvrirait automatiquement les applications après leur téléchargement et serait même activée par défaut. Impossible pour le moment de la faire fonctionner.

En fait, les utilisateurs recevraient une notification à chaque fin de téléchargement qui durera cinq secondes, qui fera sonner ou vibrer votre appareil (si vous n’êtes pas en mode silencieux), lorsque vous êtes en dehors du Play Store.

Google prévoirait tout de même un bouton pour désactiver cette fonctionnalité. Cela permettrait de revenir à la méthode actuelle, qui vous propose d’ouvrir l’application nouvellement téléchargée. Par ailleurs, l’« App Auto Open » n’a pas été officialisée par Google et on ignore quand est-ce qu’elle pourrait bien sortir, ni même si elle sera disponible un jour. Récemment, nous avons appris que le Play Store lançait une fonctionnalité pour gérer ses applications à distance sur tous ses appareils. Une autre fonctionnalité a dernièrement été repérée : elle permettrait de rappeler aux utilisateurs les applications non ouvertes qui ont été installées il y a peu. Ce qui fait croire que Google chercher à aider les utilisateurs du Play Store dans leurs usages des applications qu’ils installent.