Le Google Play Store va désinstaller vos applications à distance

Google ne dit rien, mais lance une nouvelle fonction de désinstallation bien pratique qui permet de gérer les apps de tous ses terminaux, à distance.

Le Google Play Store permet enfin de gérer à distance les applications installées sur l’ensemble de ses appareils sans les avoir sous la main, rapporte AssembleDebug qui a partagé l’information avec Android Authority.

C’est une petite fonction qui ne paye pas de mine et sur laquelle Google ne communique pas, ou n’a pas encore communiqué. Néanmoins, elle peut s’avérer utile, notamment si l’on a par mégarde installé une application sur sa tablette, par exemple, au lieu de son smartphone ou si l’on a besoin de libérer rapidement de l’espace de stockage. Plus besoin d’aller quérir celle-ci pour désinstaller le logiciel incriminé. Non, un autre appareil mobile avec le Play Store est suffisant pour accéder à sa liste d’apps installées.

Une fonction en cours de déploiement

Pour accéder à cette fonction, il suffit de se rendre dans le Google Play Store et de naviguer vers Gérer les applications et les appareils depuis les paramètres de son profil utilisateur.

Là, dans Gérer un nouvel onglet apparaît dans lequel on peut sélectionner l’appareil à parcourir. Bien entendu, il doit être connecté au même compte Google. Cette option permet de gérer les smartphones, tablettes, montres ou Google TV et même les Chromebook, comme le précise PhoneArena dans son exemple.

D’ailleurs, si nos confrères ont réussi à accéder à cette nouvelle fonction, précisons que nous ne l’avons pas encore sur les appareils de la rédaction alors que le PlayStore y est bien à jour dans sa dernière version 41.1.19-31. Son déploiement doit être en cours et elle arrivera prochainement.

