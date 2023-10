One UI 6 (Android 14) : Samsung arrive encore à surprendre avec ses mises à jour

Alors que Google a officiellement publié une première version d'Android 14, c'est la course chez les autres constructeurs pour déployer l'OS sur leurs smartphones. Samsung pourrait être le premier à dégainer avec One UI 6.0.

Lors de sa conférence Made by Google, ce dernier a publié la première version d’Android 14. Le système d’exploitation arrivera dans un premier temps sur les smartphones Pixel, notamment sur les Pixel 8 et 8 Pro. Cependant, les autres fabricants peuvent à leur tour déployer la mise à jour sur leurs smartphones. Celui qu’on attend le plus, c’est Samsung avec son One UI 6.0 et il semblerait qu’il soit au rendez-vous.

La sortie d’Android 14 sur les Galaxy se rapproche

Ce 5 octobre avait lieu la Samsung Developer Conference 2023, la conférence de Samsung dédiée aux développeurs d’applications et de services qui veulent optimiser leurs programmes avec les produits de la marque. C’est lors de cet événement que Samsung a officiellement annoncé la mise à jour de One UI. Le slogan : « Permettre à votre Galaxy de fonctionner à votre manière ». Samsung en a profité pour présenter l’Exynos 2400 qui devrait arriver sur le Galaxy S24.

En réalité, cela fait près de trois mois que la bêta de One UI 6.0 est sortie, et pas uniquement sur les Samsung Galaxy S23. Mais cette annonce sous-entend que One UI 6.0 arrivera avant la fin de l’année, au moins sur les modèles haut de gamme de la marque. L’année dernière, Samsung indiquait travailler main dans la main avec Google pour déployer plus rapidement ses versions de One UI. Pour rappel, l’année dernière les Samsung Galaxy S22 avaient profité d’Android 13 fin octobre. On peut penser que lorsque la bêta sera terminée, les Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra seront les premiers à profiter de One UI 6.0. L’interface pourrait être déployée dans les deux à trois prochaines semaines.

Les nouveautés One UI 6.0 et Android 14 qu’on ne connaissait pas

Durant sa conférence, Samsung a tout de même annoncé des fonctionnalités qu’on n’attendait pas. Il y a par exemple Samsung Studio, qui se rêve en application de montage et permet de gérer plusieurs pistes simultanément. On peut alors ajouter du texte, des autocollants ou encore de la musique, le tout au long d’une frise chronologique.

De plus, Samsung dit avoir revu le panneau rapide, qui permet d’ouvrir une sélection d’application à partir d’un geste. Pour les amateurs de personnalisation, une nouvelle police sera disponible : One UI Sans, ayant pour objectif d’être plus lisible. Les utilisateurs auront également droit à davantage d’outils d’édition photo par intelligence artificielle grâce aux fonctionnalités Photo Remaster et Object Eraser. La première suggèrera des retouches pour vos clichés et la deuxième permettra d’effacer certains objets : c’est l’équivalent de la « Gomme magique » des Pixel.

Les smartphones et tablettes qui seront compatibles avec One UI 6.0

Pour l’instant, la bêta est limitée à certains modèles. Pour les Samsung Galaxy S, c’est à partir des S21. Du côté des modèles pliables, il faut au moins avoir un Z Flip 3 ou un Z Fold 3 pour tester One UI 6.0. Quant aux autres gammes, ce sont les Galaxy A54, Galaxy A53, Galaxy M54 et Galaxy M53 qui y ont droit.

Tous ces modèles profiteront logiquement de la version officielle de One UI 6.0, mais ils ne seront pas les seuls. Pour rappel, Samsung promet depuis plusieurs années quatre mises à jour majeures sur la plupart de ses smartphones et tablettes. Ce qui signifie qu’à peu près tous les appareils sortis il y a quatre ans ou moins pourront passer à Android 14.