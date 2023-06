Nothing OS 2.0 : ce qu’on sait de l’interface du Nothing Phone (2)

Dans un mois environ sera présenté le Nothing Phone (2), deuxième modèle de la marque Nothing. Si nous connaissons quelques détails, nous ne savons pas grand-chose de son interface, alors qu'elle est censée être un argument de vente du smartphone. Heureusement, quelques détails de Nothing OS 2.0 ont été révélés.

On le sait, le Nothing Phone (2) sera présenté au mois de juillet. Le successeur du Nothing Phone (1) s’annonce plus premium et devrait permettre à la marque Nothing d’améliorer son interface Android, Nothing OS. À ce propos, XDA Developers a pu s’entretenir avec Mladen M. Hoyss, directeur de la création logicielle de l’entreprise, pour parler de Nothing OS 2.0.

Nothing OS 2.0 : un recommencement de zéro ?

Dans cette interview que nous relayons, Hoss dit vouloir « repartir de presque zéro ». Après un an et une équipe composée de 100 personnes dédiées au logiciel désormais, la marque aurait l’élan et l’opportunité de refondre Nothing OS 2.0. À l’heure actuelle, le Nothing phone (1) est sous Android 13 et une première bêta sous Android 14 est en préparation.

Pour le concepteur, l’atout phare de l’interface est « l’esthétique fonctionnelle » : elle assimile beaucoup de données et tente de les faire visualiser pour qu’elles soient plus compréhensibles. D’un autre côté, Hoyss a pour ambition de créer une interface qui amuse et qui rende productif à la fois.

Difficile de tirer les vers du nez à Nothing, mais cette deuxième version ne devrait pas déroger à une autre règle de la première. L’interface respectera les bases d’Android en y apportant des améliorations. Mais dans une volonté de se démarquer de ses concurrents, le représentant du constructeur dit ne pas comparer Nothing OS 2.0 à « tout ce qui existe en ce moment », sans rentrer dans davantage de précisions. D’un autre côté, Hoyss se préserve de faire ce qu’il nomme comme des « promesses excessives ».

L’écran d’accueil pourrait être revu

Hoyss a également exprimé son avis sur les écrans d’accueil de nos smartphones : « Vous avez un système de pages où vous faites défiler essentiellement des logos d’entreprises. » Alors que selon lui, il devrait contenir « ce qui vous est personnel » ainsi que « vos centres d’intérêt ».

Un moyen existe déjà pour faciliter cette vision : les widgets. Pour afficher sa musique, ses derniers mails, ses prochains rendez-vous. Mais peut-être que Nothing pense que trop peu d’utilisateurs y ont recours. Nothing OS 2.0 pourrait s’améliorer sur ce point « pour que vous n’ayez pas à faire défiler les pages ou à creuser en profondeur ». Aussi, Hoyss a remis en cause la cohérence visuelle d’Android, sans en vouloir vraiment à Google, l’entreprise étant très grande.

Vous l’aurez compris, la communication de Nothing est tout de même imprécise, basée sur la montée du suspens et la promesse de changer les choses dans une industrie très concurrentielle. Mais contrairement à l’année dernière, elle semble plus sobre à l’approche de la sortie du Nothing Phone (2). C’est certainement dû à l’envie de ne pas promettre trop et de décevoir les fans de la marque et les passionnés de smartphones.

