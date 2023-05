Le Nothing Phone (1) s’apprête à faire une approche vers Android 14

Nothing a annoncé l'arrivée prochaine de la première bêta d'Android 14 sur son Nothing Phone (1). Après Android 13, il s'agira de la seconde mouture d'Android accessible aux utilisateurs de l'appareil.

Attendue le 10 mai prochain, la conférence Google I/O sera l’occasion d’en découvrir plus sur Android 14. En attendant, Google commence déjà à envoyer aux fabricants de smartphones des accès anticipés à la première bêta de l’OS. L’idée ? Leur permettre d’accélérer l’adoption d’Android 14, tout en ayant la possibilité dès maintenant de peaufiner leurs éventuelles surcouches logicielles. Et en l’occurrence, Nothing est au rang des constructeurs concernés.

Par l’intermédiaire d’un communiqué, la marque a en effet annoncé la mise à disposition prochaine d’Android 14 Beta 1 sur son Nothing Phone (1). Lancé l’année dernière, l’appareil était équipé à l’origine d’Android 12 avant d’adopter, après une attente relativement longue, Android 13 en février dernier. Il s’agissait alors de sa première mise à jour majeure.

Android 14 sur le Nothing Phone (1), c’est pour bientôt

L’arrivée de la première bêta d’Android 14 sur le Nothing Phone (1) est quoi qu’il en soit une bonne nouvelle. Il s’agit d’un bon indicateur pour la marque, encore très jeune, mais aussi d’une annonce encourageante pour les utilisateurs du smartphone dont l’avenir logiciel est assuré, au moins à moyen terme.

Comme le souligne GSMArena, le soutien très prompt de Google vis-à-vis du Phone (1) est d’autant plus bienvenu que l’appareil est positionné sur le milieu de gamme et « limité » à un processeur Snapdragon 778G+.

Reste maintenant à savoir combien de temps il faudra à Nothing pour déployer sur le Phone (1) la version finale d’Android 14. En la matière, il y a deux façons de voir les choses, l’une optimiste, l’autre un peu moins.

Nothing OS a l’avantage d’être très proche de la version stock d’Android… mais cela n’a pas empêché Nothing d’attendre plusieurs mois avant d’adopter Android 13, quitte à mettre la patience de certains utilisateurs à rude épreuve. Annoncée en décembre 2022 pour janvier 2023, ladite mise à jour avait au bout du compte nécessité un mois supplémentaire de développement.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.