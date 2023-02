Android 13 sort officiellement sur Nothing Phone (1) avec une autonomie améliorée

Sorti en juillet 2022, le Nothing Phone (1) vient de recevoir sa première mise à jour majeure vers Android 13. Une version stable qui améliore grandement la batterie, mais qui n'est pas encore disponible pour tous.

Annoncée en décembre pour janvier 2023, la mise à jour du Nothing Phone (1) vers Android 13 aura finalement attendu un mois de plus avant de commencer à être déployée. Plusieurs utilisateurs du réseau social Reddit ont rapporté avoir reçu la mise à jour le jeudi 16 février dernier. C’est la première des trois mises à jour majeures promises par le constructeur.

Le temps de travail supplémentaire sur cette version semble toutefois avoir payé : selon Nothing, la consommation de la batterie a été grandement améliorée.

Cette version 1.5.2 de Nothing OS fait donc suite à deux bêtas d’Android 13 sur Nothing Phone (1). Si la première version avait notamment été marquée par une vitesse de chargement des applications réduites de moitié, c’est la consommation de batterie au repos qui a cette fois été améliorée de 50 %. Début janvier, la seconde bêta notait déjà une amélioration de la durée de vie de la batterie.

Un travail d’optimisation qui semble rendre assez fier le fondateur de la marque, Carl Pei, qui a félicité l’équipe dédiée au Nothing OS sur Twitter, mardi 14 février. Deux jours plus tard, il a d’ailleurs justifié cette amélioration radicale de la batterie par le fait de s’appuyer désormais sur une équipe interne à Nothing pour son logiciel, ce qui n’était pas le cas à la sortie du Phone (1).

Big difference now, having our own team who previously delivered Oxygen OS together vs. an outsourced team who don't really care about the success or failure of our company. https://t.co/tsersO0WDS

— Carl Pei (@getpeid) February 16, 2023