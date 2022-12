Nothing phone (1) : c’est confirmé, Android 13 débarque avec plusieurs petites nouveautés

Android 13 arrive en bêta sur le Nothing phone (1) via l'interface Nothing OS 1.5. D'abord en bêta, la mise à jour sera disponible dans une version stable à partir de janvier 2023.

La mise à jour se rapprochait à grands pas, elle est désormais officialisée. Android 13 va arriver sur le Nothing phone (1) au travers de l’interface Nothing OS 1.5. Celle-ci se veut « plus fluide et plus sécurisée, avec de nouvelles fonctionnalités personnalisées, disponibles uniquement » sur ce téléphone.

Disponible dans un premier temps en bêta, la mise à jour vers Nothing OS 1.5 (Android 13) aura droit à une version stable déployée en janvier 2023. « D’ici là, nous travaillerons en étroite collaboration avec les beta-testeurs et intégrerons leurs retours dans la version définitive dans une démarche d’amélioration continue de l’expérience Nothing », lit-on dans un communiqué de la marque.

Les nouveautés de Nothing OS 1.5 sur le phone (1)

Le constructeur partage aussi une liste des nouveautés apportées par cette mise à jour — au-delà des fonctions classiques d’Android 13.

Parmi les nouveautés mises en avant, on note l’arrivée d’une application météo spécialement conçue par Nothing, une nouvelle interface pour faciliter l’ajustement du volume des sonneries et des médias (même sans allumer l’écran) ou encore une refonte des paramètres rapides pour de nouvelles fenêtres contextuelles concernant les réseaux de connexion et les périphériques Bluetooth. À cela s’ajoute aussi une vitesse d’ouverture des applications améliorées de 50 %.

Plus anecdotiques, on pourra aussi signaler un scanner de QR Code plus pratique ou un mode jeu amélioré pour des notifications moins intrusives pendant vos parties. Après quatre mois passés avec le Nothing phone (1), nous avions grandement apprécié le téléphone, mais l’interface assez pauvre en options de personnalisation était un vrai bémol. L’arrivée d’Android 13 et de Nothing OS 1.5 pourrait y remédier en partie.

Pour installer la mise à jour, rendez-vous dans la rubrique Mise à jour du système dans les paramètres du téléphone.

