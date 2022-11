Nothing phone (1) : Android 13 s’invite très bientôt sur le téléphone transparent

Le Nothing phone (1) a pris son temps pour passer à Android 13, mais l'heure est enfin arrivée. Du moins pour le programme bêta.

Quand une nouvelle marque arrive sur le marché, il y a toujours quelque chose d’excitant. Les premiers utilisateurs du Nothing phone (1), avec ses LED à l’arrière et sa philosophie très épurée, en savent sans doute quelque chose. Mais qui dit première génération d’un produit dit souvent essuyer les plâtres. Il est rare qu’une marque réussisse un sans faute dès le début, le Steam Deck ou le Galaxy S22 Ultra, avec son premier GPU RNDA 2 pour smartphone, en ont fait l’amère expérience.

Pour les acheteurs du Nothing phone (1), même si le bonheur est globalement au rendez-vous, un point pouvait chagriner les foules. L’arrivée d’Android 13 se fait beaucoup attendre. Alors que tous les poids lourds du secteur, Samsung, Oppo, OnePlus, Xiaomi ont tous commencé à déployer la mise à jour, Nothing a un peu plus pris son temps.

Android 13 en bêta arrive bientôt

Qui de mieux que Carl Pei, co-fondateur de la marque, pour annoncer la nouvelle ? Le médiatique patron a publié un tweet assez clair sur le sujet :

Nothing OS Android 13 closed beta starts today. Open beta in two weeks. — Carl Pei (@getpeid) November 30, 2022

Il y indique que la bêta ouverte d’Android 13 va démarrer sur le Nothing phone (1) sous deux semaines. On peut donc l’attendre à partir du 14 décembre environ. C’est un peu tard pour une bêta ouverte, mais cela permettra de voir quelles fonctionnalités d’Android 13 Nothing a intégré à son interface.

Difficile d’en vouloir complètement à une jeune marque sur ce point. Le suivi logiciel est un sujet compliqué qui demande beaucoup de moyens et de tests. Certains géants qui aujourd’hui brillent par leur célérité ont mis des années à trouver leur rythme. On peut donc passer l’éponge pour ce premier produit, en espérant que la jeune marque londonienne s’améliore avec les années.

