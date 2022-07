Nothing phone (1) : 9 astuces à connaître pour en profiter à fond

Le Nothing phone (1) est sorti il y a quelques jours et apporte son lot de nouveautés. C'est l'occasion de découvrir ce smartphone si particulier et ses entrailles au travers d'astuces à connaître pour profiter à fond du premier smartphone de Nothing.

On l’attendait depuis des mois, il est enfin là : le Nothing phone (1). Un smartphone qui se veut innovant, créé par une marque fondée par Carl Pei, ancien fondateur de OnePlus. Au-delà de son look très original, il propose quelques fonctions, notamment au niveau du glyphe, ce système de LED qui réagit aux notifications et permet d’éclairer une scène que l’on veut immortaliser. Voilà un florilège d’astuces qui devraient améliorer votre expérience du phone (1) de Nothing.

Plusieurs d’entre elles ont été repérées et partagées sur Twitter par Dylan Roussel, développeur français et contributeur de 9to5Google.

index title= »Glyphe et musique »]Faire réagir le glyphe à la musique…

Le glyphe, c’est cet ensemble de LED au dos du téléphone qui donne une forme étrange. Il sert surtout pour les notifications ou pour l’appareil photo, mais on peut le faire réagir à la musique qui sort des haut-parleurs du smartphone.

Cette fonctionnalité n’est pas accessible par défaut, selon Dylan Roussel, elle n’est pas encore totalement prête. Mais on peut quand même y accéder, et la fonction indique que « l’interface à Glyph s’illumine en synchronisation avec la musique diffusée par les haut-parleurs ». Pour cela, il faut :

Créer un contact nommé « Abra »

Se rendre dans les paramètres, puis « Interface de Glyph », puis « Sonneries »

Cliquez sur « Ajouter un contact » et sélectionner « Abra » et choisir une sonnerie

Une fois que c’est fait, le paramètre « Visualisation de la musique » apparaît dans les paramètres du glyphe, dans la section « Caractéristiques avancées » et peut être activé.

Rassurez-vous, vous n’aurez pas à expliquer à votre conjoint ou conjointe qui est Abra, puisque si vous supprimez le contact, la fonction « Visualisation de la musique » sera toujours disponible.

Remplacer le flash par le glyphe du Nothing phone (1)

Nous avons déjà beaucoup parlé du glyphe, mais tout n’a pas encore été dit. De toute façon, c’est la principale touche d’originalité du Nothing phone (1). Cet ensemble de LED permet aussi d’éclairer la scène que l’on souhaite immortaliser.

Pour l’activer, il suffit d’ouvrir l’appareil photo et de cliquer sur l’icône de flash, en cliquant plusieurs fois dessus, on voit l’icône du glyphe apparaître, ainsi que la mention « Lumière de remplissage du glyphe ». L’intensité lumineuse des LED est indépendante des paramètres du glyphe et elle sera poussée au maximum lorsqu’on prend une photo. Une option qui est aussi disponible quand on enregistre une vidéo, ce qui peut s’avérer plutôt pratique et qui peut éviter de monter dans les ISO et de dégrader la qualité vidéo du smartphone.

Agrandir la taille d’une icône d’application

Le Nothing phone (1) est livré avec une interface basée sur Android 12 et baptisée Nothing Launcher. Si elle ne révolutionne pas l’expérience d’un smartphone Android, elle propose quelques ajouts, bien qu’ils ne soient pas des plus utiles.

On peut agrandir la taille d’une icône d’application pour qu’elle prenne l’équivalent de quatre applications sur l’écran d’accueil. Pour ce faire, il suffit d’appuyer longuement sur l’application voulue, puis cliquer sur « Élargir » et c’est fait. Pour redonner sa taille de base à une application, il faut appuyer longuement dessus et cliquez sur « Minimisez ». À noter que cette option fonctionne également pour les dossiers d’applications, qui peuvent aussi prendre quatre espaces.

Activer le témoin lumineux du Nothing phone (1) pour les vidéos

Le Nothing phone (1) est équipé d’un témoin lumineux d’enregistrement ; il s’agit d’une LED rouge qui clignote lorsque l’on enregistre une vidéo. Pour l’activer, il faut se rendre dans les paramètres de l’appareil photo en cliquant sur la flèche tout en haut de l’écran puis sur les trois points en haut à droite.

Une fois dans les paramètres de l’application, il faut aller dans la section « Vidéo » et activer le témoin d’enregistrement.

Utiliser les widgets exclusifs du Nothing Launcher

En plus de pouvoir agrandir les icônes d’application sur l’écran d’accueil, le Nothing Launcher propose quatre widgets exclusifs. La manipulation pour créer et supprimer des widgets est la même que celle sur les autres smartphones Android.

Parmi ces widgets, tous stylisés à la sauce Nothing, on trouve deux horloges, une numérique et une analogique. On trouve également un widget météo ainsi qu’un widget « Aperçu » qui affiche la date et la météo. Il faut reconnaître que ce dernier n’est pas très lisible en fonction du fond d’écran que vous utilisez. On voit un certain manque de soin de la part de Nothing puisque le fond d’écran que nous avons utilisé est l’un de ceux fournis avec le Nothing Launcher.

Empêcher l’écran de s’éteindre tant qu’on le regarde

Le vidéaste anglophone Shiv Tech a montré sur sa chaîne YouTube comment empêcher l’écran du Nothing phone (1) de s’éteindre du moment qu’on le regarde. De notre côté, cette option fonctionne tant que le visage est bien devant le smartphone. Pour activer cette fonctionnalité, quelques étapes sont à suivre :

Se rendre dans les paramètres du téléphone

Aller dans la section « Écran », puis « Délai de mise en veille de l’écran » dans la section « Écran de verrouillage »

Activer l’option « Regard sur écran »

Utiliser les fenêtres flottantes sur Nothing Launcher

En se rendant dans la liste des applications ouvertes récemment, on peut utiliser le mode fenêtre flottante — une sorte de picture-in-picture pour les applications, baptisé « Vue fenêtre contextuelle », qui permet de créer une fenêtre volante avec une application, que l’on peut déplacer sur les côtés l’écran. Attention cependant, on ne peut pas regarder de vidéos YouTube en ayant une autre application ouverte en même temps. Néanmoins, pour des appels vidéo cela peut être très pratique.

Pour l’utiliser, il suffit de cliquer sur l’icône de l’application souhaitée en allant dans les applications récentes. Plusieurs actions seront proposées et il faudra cliquer sur « Vue fenêtre contextuelle ».

Comment afficher plus d’applications sur l’écran du Nothing phone (1)

Par défaut, le Nothing phone (1) permet d’afficher quatre applications en largeur sur les écrans d’accueil. Si vous préférez en afficher cinq, c’est possible. Pour cela, il faut :

Se rendre dans les paramètres de l’appareil et aller dans la section « Personnalisation », puis dans la sous-section « Fond d’écran et style »

Tout en bas, cliquez sur « Grille appli »

Cliquez sur « 5 x 5 », puis sur « Appliquer »

Attention, ce changement affectera aussi le tiroir d’applications, qui passera à cinq applications en largeur.

Connecter le Nothing phone (1) à une voiture Tesla

Une intégration dans le Nothing phone (1) a été ajoutée dans la dernière mise à jour, elle permet de se connecter à sa Tesla. Quelques fonctions sont disponibles, elles permettent entre autres d’ouvrir les portières, d’allumer la climatisation ou de connaître l’autonomie disponible. Nous n’avons pas testé cette fonctionnalité, qui est pour le moment expérimentale, ce qui veut dire que des bugs peuvent survenir.

Pour y accéder, il suffit d’aller dans les paramètres du téléphone, puis :

Aller dans la section « Experimental features »

Cliquer sur « Connect to Tesla »

Se connecter à son compte Tesla

