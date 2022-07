Le Nothing phone (1) reçoit une première mise à jour qui améliore l’expérience et ajoute quelques nouveautés

Le Nothing phone (1) a reçu sa première mise à jour pour le mois de juillet. Celle-ci vient corriger les premiers bugs du smartphone et apporte de nouvelles fonctionnalités. Elle vient aussi améliorer la qualité de la caméra.

Nothing ne perd pas de temps. À peine sorti le jeudi 21 juillet, son premier smartphone, le Nothing phone (1) reçoit sa première mise à jour logicielle avec la version 1.1.0 de Nothing OS. Cette nouvelle version du logiciel apporte quelques nouveautés à l’appareil en plus d’un correctif de sécurité pour le mois de juillet.

De nouveaux ajouts et une expérience peaufinée

Avec cette mise à jour, Nothing vient corriger quelques bugs et ajouter au passage quelques fonctionnalités supplémentaires à son téléphone.

Elle y ajoute notamment une fonctionnalité en lien avec les véhicules Tesla qui permet, depuis les paramètres rapides du smartphone, d’interagir directement avec un véhicule de la marque. Un widget consacré aux NFT est également présent et permettra aux utilisateurs d’afficher leurs illustrations directement depuis l’écran d’accueil.

Côté sécurité, les performances de déverrouillage facial devraient désormais être meilleures. L’interface pour le Glyph a elle aussi été améliorée, ainsi que l’autonomie en mode veille du smartphone. Des bugs de l’appareil ont également été corrigés, notamment un problème qui faisait que le capteur d’empreinte pouvait ne plus s’afficher à l’écran.

Des photos plus fidèles avec moins de bruit

L’appareil photo gagne lui aussi en compétence et peut désormais utiliser la lumière du Glyph en mode portrait pour servir de lumière d’appoint. Les photos profitent également d’un meilleur traitement avec moins de bruit dans l’image et une meilleure dynamique en situation de faible luminosité.

La clarté du capteur ultra grand-angle a elle aussi été améliorée sur cette version et la colorimétrie des deux capteurs dorsaux a été modifiée pour offrir des images avec des couleurs plus proches l’un de l’autre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.