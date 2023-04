Le Nothing phone (2) devrait débarquer prochainement. La marque britannique a commencé dès début 2023 à communiquer sur ce qui sera son deuxième smartphone et les rumeurs se font entendre. Récapitulons.

Après seulement quatre produits, trois écouteurs sans fil et un smartphone, Nothing est déjà parvenue à constituer une vraie attente autour de ses lancements. Alors qu’un Nothing phone (2) approche, le temps est venu de faire le bilan des annonces de la marque, des rumeurs, mais aussi de ce qu’on attend de ce téléphone.

Le Nothing phone (2), un smartphone premium ?

Un temps, la très jeune et très branchée marque Nothing a tenté de laisser croire qu’elle était différente, qu’elle ne sortirait pas plus d’un smartphone par an. Par la voix de son fondateur, l’entreprise basée à Londres affirmait vouloir se concentrer sur le suivi logiciel du Nothing phone (1), qui en avait bien besoin puisqu’il a reçu Android 13 assez tardivement. Puis deux mois plus après ces premières déclarations, le cofondateur de Nothing a annoncé qu’un phone (2) était en préparation et qu’il s’agirait d’un smartphone premium.

Premium est un mot compliqué dans la bouche de Carl Pei, puisqu’il considérait déjà que le Nothing phone (1) était un smartphone premium, alors que celui-ci arborait clairement des caractéristiques de milieu de gamme, à commencer par sa puce ou ses spécificités en photo.

Il a fallu attendre le MWC de Barcelone pour en avoir le cœur net. Le 28 février 2023, sur le stand de Qualcomm, fabriquant des fameuses puces Snadpragon et partenaire de Nothing depuis ses débuts, la jeune marque a indiqué que son prochain téléphone arborerait un Snapdragon de la série 8. Quel que soit le modèle, on peut s’attendre donc à de belles performances.

Performances, batterie, RAM et stockage

Parfois, les fuites ne sont pas orchestrées par des leakers professionnels. En témoigne celle entourant la puce du Nothing phone (2). Alors que Carl Pei et Cristiano Amon de Qualcomm ont pris grand soin de ne pas révéler le nom de la puce qui équiperait le deuxième smartphone de Nothing, un responsable de Qualcomm a laissé fuiter l’information.

Sur sa page Linkedin, Alex Katouzian, vice-président de Qualcomm, a laissé entendre qu’il s’agissait d’un Snapdragon 8+ Gen 1. On peut assez tranquillement considérer que ce sera bien le cas, étant donné qu’il s’agit d’une source en interne. Mais ne nous emballons pas totalement, il peut aussi bien s’agir d’une erreur.

En tous les cas, s’il s’agissait bien de cette puce, il s’agirait probablement d’un bon choix, puisqu’elle ouvrirait les portes de performances haut de gamme sans faire trop gonfler le prix, puisqu’il s’agit d’une puce de fin 2022. Un bon équilibre donc et qui constituerait un vrai bond par rapport au Snapdragon 778G+ du phone (1).

Les fuites autour du Nothing phone (2)

Le site MySmartPrice a dévoilé quelques spécifications du futur Nothing phone (2). Il abandonnerait purement et simplement l’option 8 Go de RAM pour ne proposer que 12 Go de RAM. Il en irait de même pour le stockage qui proposerait d’entrée de jeu 256 Go. Une partie de ce stockage pourrait servir à générer de la mémoire virtuelle, ce qui serait une nouveauté par rapport au précédent modèle. L’écran pour sa part serait 120 Hz Oled, comme le précédent.

Si l’autonomie du Nothing phone (1) était correcte, la firme londonienne semble vouloir aller un peu plus loin et intégrer une batterie d’une capacité de 5000 mAh, contre 4500 mAh auparavant. Rappelons que la capacité ne fait pas l’autonomie, mais c’est toujours cela de pris en plus. On peut en outre imaginer que le Nothing phone (2) sera un poil plus épais ou plus large du fait de cette capacité, mais cela reste de la spéculation. Il est toujours possible d’arranger autrement l’agencement des composants dans le téléphone.

Date de sortie probable

Le Nothing phone (2) a récemment été certifié par l’autorité indienne en charge de ce processus, la BIS. Cela pourrait sous-entendre qu’une sortie un peu plus avancée est à prévoir. Pour rappel, le Nothing phone (1) avait été certifié par le BIS en mai 2022 pour une sortie en juillet 2022. Avec une certification fin mars, on peut donc espérer un calendrier un peu avancé.

Quel design, quel prix pour le Nothing phone (2) ?

Attardons-nous maintenant sur les non-dits et les points qui n’ont pas encore été abordés concernant le Nothing phone (2), que ce soit par la marque ou la rumeur. L’occasion aussi pour nous de faire une petite liste de souhaits.

Bien sûr, comment ne pas évoquer le Glyphe, cet ensemble de LED qu’on trouve à l’arrière du Nothing phone (1) ? S’agissait-il d’un simple gimmick pour se démarquer sur un premier téléphone, ou bien la marque en fera-t-elle son identité propre ? Nous penchons plutôt pour en faveur de la deuxième idée, mais toutes les cartes restent bien sûr sur la table.

L’une des grosses inconnues entourant encore le Nothing phone (2) est son prix. En effet, en passant à une puce plus capable, on s’attend aussi à voir le tarif flamber. La question de l’ajout d’un téléobjectif se posera aussi, puisque plus on s’approche du segment premium, plus les exigences en matière de photo sont importantes.

Espérons que Nothing pourra jongler avec tous ces paramètres. Au vu du succès immédiate du premier appareil, vendu à plus de 600 000 exemplaires d’après la marque, il y a de l’espoir.

