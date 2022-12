Nothing phone (2) : la marque ne veut pas cracher les nouveaux smartphones comme ses concurrents

Carl Pei annonce que Nothing va rester concentré sur le suivi du phone (1) plutôt que de s'engager sur un Nothing phone (2).

Comme à son habitude, le CEO de Nothing et cofondateur de OnePlus Carl Pei communique très directement via Twitter pour annoncer une nouvelle de poids. Après un phone (1) réussi, vous attendiez peut-être un phone (2) à terme ? Et bien, ne l’attendez pas trop, car Nothing ne prévoit pas de le lancer de si tôt.

Pour la première fois, Carl Pei évoque le successeur du phone (1), mais il indique que celui-ci n’est pas près de sortir. « Le Phone (2) n’est pas prêt d’être lancé. Nous nous concentrons sur la réussite de certaines choses, et nous ne produirons pas des dizaines de produits par an comme beaucoup d’autres. »

Phone (2) isn't launching anytime soon. We're focused on doing a few things well, and won't churn out dozens of products a year like many others.

Phone (1) is our main focus. We're cooking something really great in terms of software, Android 13 and beyond.

— Carl Pei (@getpeid) December 5, 2022