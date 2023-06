Design du Nothing Phone (2) dévoilé : ça y est, le jeu des 7 différences peut démarrer

Le design du Nothing Phone (2) est révélé par OnLeaks. Pour voir les différences avec le précédent modèle, il va falloir se lever tôt.

Au jeu du chat et de la souris, les leakers semblent avoir gagné. Nothing, toute jeune entreprise londonienne lancée par Carl Pei, ancien de OnePlus, a l’habitude de distiller les fuites organisées autour de ses produits. Ils n’en auront pas le loisir ici avec le Nothing Phone (2).

Leur deuxième smartphone en date, prévu pour le mois de juillet 2023, vient de voir l’entièreté de son design révélé par OnLeaks, leaker réputé pour sa fiabilité, en partenariat avec le site Smartprix.com.

Peu de différences sur le design, plus sur la fiche technique

À première vue, les images publiées montrent un smartphone en tout point similaire à son prédécesseur au succès critique fracassant.

Nothing Phone (2) // Source : OnLeaks/Smartprix.com Nothing Phone (2) // Source : OnLeaks/Smartprix.com Nothing Phone (2) // Source : OnLeaks/Smartprix.com

À priori, ces images sont fiables, car d’après l’article de Smartprix qui accompagne la fuite, elles ont été créées à partir d’images réelles d’une unité en test. En revanche, précision importante, l’introduction de changements mineurs est encore possible.

Pour se faire une petite idée des différences probables entre le Phone (2) et le Phone (1), un petit visuel les souligne dans des rectangles rouges.

On remarque que le contour du bloc photo aurait quelque peu évolué avec notamment l’intégration d’un système de flash dual LED pour mieux éclairer la scène de nuit. Autre modification « majeure », la LED de notification adopterait un design plus visible. Elle est d’ailleurs déjà un des axes de communication sur lesquels Nothing a déjà beaucoup insisté.

Parmi les changements plus significatifs évoqués par SmartPrix, on peut citer une « mise à jour » de son Glyphe, le système de LED à l’arrière, un dos légèrement incurvé, tout comme la face avant, qui devraient tous le deux intégrer un design 2,5 D.

On remarque aussi que le cadre ne serait plus parfaitement plat, mais légèrement arrondi. De quoi complètement éloigner le Phone (2) de la comparaison avec l’iPhone dont avait souffert (ou bénéficié ?) le Phone (1).

