Valve Steam Deckard : tout ce qu’on sait sur le futur casque VR qui pourrait devenir une référence sur PC

Un casque VR sans fil et puissant signé Valve ? Steam Deckard arrive en 2025 et ça sent bon.

Valve, le géant derrière Steam et le mythique Half-Life, prépare un retour dans l’univers de la VR avec son casque « Deckard ».

Après des années de silence depuis le Valve Index sorti en 2019, les rumeurs vont bon train : ce nouveau casque de réalité virtuelle est attendu pour fin 2025. Mais attention, ça va coûter un bras – environ 1 200 dollars (1 141 euros) selon les fuites. Alors, qu’est-ce qui rend ce casque si spécial ?

Un casque sans compromis (et sans fil !)

Commençons par le plus excitant : Deckard serait un casque VR standalone, c’est-à-dire qu’il fonctionne tout seul, sans câbles ni PC à brancher.

Fini les fils qui s’emmêlent pendant que vous esquivez des zombies virtuels. Valve semble avoir travaillé pour créer une expérience haut de gamme, quitte à vendre le casque à perte au début. Leur but ? Vous en mettre plein les yeux avec une qualité sans compromis. Si le prix peut faire grincer des dents, il reste dans la lignée de ce que coûtait l’Index à sa sortie, ajusté à l’inflation.

Côté logiciel, Deckard tournerait sur SteamOS, le système d’exploitation déjà utilisé par le Steam Deck, cette petite console portable qui cartonne. Et il y a mieux : Deckard pourrait transformer vos jeux plats (ceux en 2D, comme sur un écran normal) en expériences immersives sur un écran virtuel géant.

De nouveaux contrôleurs

Valve ne s’arrête pas là. Avec Deckard viendraient les contrôleurs « Roy », déjà repérés dans les fichiers de SteamVR. Ces manettes auraient des gâchettes et un D-pad (la croix directionnelle, comme sur une manette classique), ce qui les rendrait parfaites pour jouer à des jeux en VR.

Sur le plan technique, on est encore dans le flou, mais les experts s’attendent à du lourd : des écrans Oled ou mini-LED pour des couleurs éclatantes et une netteté au top, un champ de vision élargi (le FOV, ou field of view, qui définit jusqu’où vous voyez sur les côtés), et un suivi des mouvements ultra-précis. Le défi ? Faire tout ça sans fil, avec une latence (le décalage entre vos actions et ce que vous voyez) quasi inexistante. Valve pourrait utiliser des technologies Wi-Fi avancées ou des astuces maison pour y arriver – un mystère qu’on a hâte de voir résolu.

Le positionnement de Deckard est clair : c’est du haut de gamme, pas pour les petits budgets comme le Meta Quest 3S. Valve vise les passionnés, ceux qui veulent le meilleur et sont prêts à investir.

Et après ? L’avenir de la VR selon Valve

Alors, Deckard va-t-il révolutionner la VR ? Difficile à dire avant de l’avoir entre les mains. Après Meta, Valve a les moyens de secouer le marché. Face à des concurrents comme le Meta Quest 3 ou le PlayStation VR2, Deckard se place dans une catégorie à part, avec un prix et des ambitions bien plus élevés.