Nothing : on sait à quel sauce le phone (2) pourrait être mangé grâce à ces caractéristiques

Le site indien MySmartPrice a publié certaines caractéristiques du Nothing phone (2), le prochain smartphone haut de gamme du constructeur britannique.

Après un premier smartphone lancé l’an dernier, le phone (1), Nothing compte lancer dès cette année un second modèle, que l’on attend logiquement sous le nom de Nothing phone (2). Si la marque britannique a déjà annoncé que ce smartphone serait « plus premium » que la première version et qu’il sortira aux États-Unis, on en apprend désormais davantage sur ses caractéristiques et sa fenêtre de sortie.

Le site indien MySmartPrice affirme en effet avoir reçu des informations de la part d’un « leaker réputé ». Selon lui, le Nothing phone (2) devrait avoir pour numéro de modèle le A065. Un numéro qui fait suite à celui du Nothing phone (1), sous le numéro de modèle A063.

Surtout, outre ce numéro de modèle, le site indien indique avoir appris certaines caractéristiques au sujet du futur smartphone de Nothing. D’après leurs informations, le smartphone devrait profiter d’un écran Oled 120 Hz, comme pour la première version. Le second smartphone de Nothing pourrait cependant profiter d’une fiche technique un peu plus costaud avec 12 Go de RAM — contre 8 ou 12 Go pour le Nothing phone (1) — mais également 256 Go de stockage — contre 128 ou 256 Go pour la première version.

Surtout, le Nothing phone (2) serait capable d’utiliser une partie de son stockage pour générer de la mémoire virtuelle afin d’étendre la RAM du smartphone en cas de besoin. Le smartphone embarquerait enfin 5000 mAh de batterie, contre un accumulateur de 4500 mAh sur la première version. De quoi suggérer que le smartphone pourrait être d’un format plus grand, et donc embarquer une dalle plus large.

Attention néanmoins, ces informations restent à prendre avec des pincettes. Si MySmartPrice travaille souvent avec des leakers réputés, avec un historique vérifiable et des informations qui se vérifient, dans le cas de cette fuite, MySmartPrice n’a pas divulgué le nom de sa source.

Un lancement attendu durant l’été

Pour l’heure, les inconnues sont encore nombreuses au sujet du Nothing phone (2). On ignore par exemple quel sera le processeur embarqué sur le second smartphone de Nothing. Pour rappel, le premier modèle profitait d’une puce Snapdragon 778G+ de Qualcomm, une puce milieu de gamme suffisante pour la plupart des tâches, mais moins efficace pour le traitement 3D que les processeurs les plus haut de gamme. En choisissant de positionner davantage son second téléphone sur le segment haut de gamme, Nothing pourrait ainsi opter pour un processeur plus puissant comme le Snapdragon 8 Gen 2, le Snapdragon 8+ Gen 1, voire un processeur de chez Mediatek.

D’après les informations de MySmartPrice, le Nothing phone (2) devrait être lancé dans le courant du troisième trimestre 2023. De quoi nous laisser quelques mois à patienter, puisque cela signifierait un lancement entre le mois de juillet et le mois de septembre. Pour rappel, le Nothing phone (1) avait quant à lui été lancé en juillet 2022.

