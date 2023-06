C’est officiel, le Nothing Phone (2) sort dans moins d’un mois

Nothing annonce enfin une date de sortie officielle pour son deuxième smartphone. Ce sera le 11 juillet 2023.

Comme OnePlus en son temps, Nothing cultive plus que n’importe quelle marque de smartphone l’art du teasing sur les réseaux sociaux. Une manière de jouer dans la cour des grands sans dépenser des fortunes, jeune marque oblige, et en créant une certaine attente autour de ses annonces.

Un jeu qui ne peut pas durer éternellement. Un jour, il faut bien présenter son produit. Pour le Nothing Phone (2), nous avons désormais une date officielle : le 11 juillet 2023. L’annonce aura lieu à 17 heures, heure de Paris.

Un indice tentaculaire

Cela n’aura pas échappé aux fans de Cthulhu, Nothing a partagé pour l’occasion un visuel intégrant des tentacules. Puisqu’un partenariat avec une entité cosmique parait peu probable, on peut déjà y voir une continuité avec l’annonce du Phone (1), qui était accompagnée d’oiseaux.

Le visuel est accompagné d’un texte qui dit « Come to the bright side », qu’on peut traduire par « rejoignez-nous du bon côté des choses », le mot bright, lumineux en anglais, jouant sur les fameux glyphes présents au dos du téléphone. C’est d’ailleurs possiblement l’usage que veut faire Nothing des tentacules dans le visuel, censées représenter le « dark side », à savoir le reste de l’industrie du smartphone.

C’est d’ailleurs un autre élément que nous apprend ce visuel : le Nothing Phone (2) gardera vraisemblablement l’enchevêtrement de LED qui a fait la réputation du Phone (1). Celui-ci a quelque peu changé. La forme ovale au centre est maintenant en pointillés alors qu’il s’agissait d’un cercle quasiment complet sur le précédent téléphone. De même, le cercle entourant le bloc photo a été découpé en deux parties, ce qui lui donne une plus grande impression de mouvement.

Pour le reste, difficile de se prononcer. Il faut attendre l’annonce officielle, ou bien les multiples teasers qui ne manqueront pas d’agrémenter le mois d’ici la sortie.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.