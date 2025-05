Amazon baisse déjà fortement le prix du Nothing Phone (3a), ce nouveau smartphone avec Glyph et téléobjectif

Nothing vient de dévoiler son Phone (3a), un smartphone aussi original que ses prédécesseurs avec de nombreux points positifs. En ce moment, vous le trouverez à 299 euros au lieu de 349 euros sur Amazon.

Le Nothing Phone (3a). // Source : Xavier Regord – Frandroid

Atypiques : voici le mot qui caractĂ©rise le mieux les smartphones conçus par Nothing, qui arborent, au dos, le fameux Glyph, soit des bandes LED qui s’illuminent selon certaines actions. Le tout rĂ©cent Nothing Phone (3a) en est bien Ă©videmment Ă©quipĂ©, mais ce n’est pas lĂ son seul atout : logiciel original, bonnes performances, zoom optique efficace… Ce modèle a quasi tout bon, et il a en plus l’avantage d’ĂŞtre bien moins cher qu’Ă son lancement grâce Ă une rĂ©duction de 50 euros.

Les points forts du Nothing Phone (3a)

Un design toujours aussi original

L’application intelligente Essential Space

Un téléobjectif 2x sur un smartphone à moins de 300 euros

LancĂ© Ă 349 euros, le Nothing Phone (3a) (8+128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 299 euros sur Amazon. La version 12+256 Go est quant Ă elle affichĂ©e Ă 349 euros au lieu de 399 euros, toujours sur Amazon.

Des bandes LED qui font tout le sel du Nothing Phone (3a)

Un Nothing Phone sans son design futuriste et son Glyph au dos ne serait pas un vĂ©ritable Nothing Phone. Le modèle (3a) est donc bel et bien dotĂ© de trois bandes LED au dos qui dĂ©livrent des effets lumineux. Oui, c’est un peu gadget, mais le Glyph peut avoir un rĂ©el intĂ©rĂŞt, puisqu’il clignote en fonction de certains Ă©vènements et on peut mĂŞme assigner un effet lumineux spĂ©cifique Ă certains de vos contacts. Pratique pour reconnaĂ®tre, d’un coup d’Ĺ“il, qui vous appelle. Autrement, ce smartphone est aussi bien solide, car certifiĂ© IP64 (et donc rĂ©sistant aux projections d’eau et Ă la poussière) et recouvert d’un revĂŞtement de type Panda Glass au niveau de l’Ă©cran.

Concernant cet Ă©cran, justement, on a ici droit Ă une dalle OLED de 6,77 pouces affichant une dĂ©finition de 2 392 x 1 080 pixels. Elle offre aussi une frĂ©quence maximale de 120 Hz, mais elle n’est pas LTPO ; on doit donc choisir entre un taux de 60 Hz ou de 120 Hz. Les images affichĂ©es sont en tout cas suffisamment lumineuses et la couverture colorimĂ©trique très satisfaisante. CĂ´tĂ© logiciel, c’est Nothing OS 3.1, basĂ© sur Android 15, qui est en place avec son interface originale, sans pourriciel (ça devient rare) et sur laquelle on retrouve notamment l’application Essential Space, un espace bien pratique oĂą on peut stocker ses idĂ©es sous diffĂ©rentes formes. On aurait toutefois aimĂ© un suivi logiciel plus long (seulement trois ans de mises Ă jour) et une meilleure exploitation de l’IA.

Une bonne partie photo

CĂ´tĂ© performances, le Nothing Phone (3a) est animĂ© par un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Il s’en sort assez bien grâce Ă ses 8 cĹ“urs, Ă son NPU et Ă son GPU, lequel permet d’ailleurs d’exploiter des jeux dans d’excellentes conditions graphiques. La partie photo est tout aussi satisfaisante avec son module composĂ© d’un capteur grand-angle de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et surtout d’un tĂ©lĂ©objectif permettant d’effectuer un zoom optique 2x. Un capteur plutĂ´t rare sur cette gamme de prix, qui produit en plus de beaux clichĂ©s avec un piquĂ© assez prĂ©cis.

Enfin, concernant son autonomie, le Nothing Phone (3a) embarque une batterie de 5 000 mAh ; un peu faible par rapport Ă la concurrence, donc. Elle offre malheureusement une endurance assez moyenne. Par exemple, lors de notre test, le niveau de la batterie a baissĂ© de 19 % après 4 heures de lecture vidĂ©o. L’adaptateur de 50 W permet de son cĂ´tĂ© de regonfler la batterie Ă bloc en 56 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet du Nothing Phone (3a).

