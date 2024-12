Un nouvel incendie de vélo électrique – et plus précisément d’un kit de conversion – a fait la Une des journaux britanniques durant les périodes de fêtes. L’occasion pour un gradé des sapeurs-pompiers londonien de mettre en exergue la hausse croissante de ce type d’incident en 2024. Pourtant, de bonnes pratiques très simples sont à adopter pour éviter toute mésaventure.

« Les vélos électriques sont l’un des risques d’incendie qui connaît la croissance la plus rapide à Londres, avec un incendie en moyenne une fois tous les deux jours » : ce chiffre avancé par le sous-commissaire des pompiers de Londres, Richard Field, peut naturellement interpeller – via le média BBC.

En réaction à un incendie survenu à Catford, en banlieue londonienne, l’intéressé dit avoir « constaté 160 incendies de vélos et trottinettes électriques en 2024 ». Celui de Catford serait lié plus précisément à une batterie de kit de conversion installé sur un vélo mécanique. Aucune victime n’a été recensée.

L’importance d’un fournisseur fiable

Ce nouvel incident est une bonne piqûre de rappel quant aux bonnes pratiques à adopter. Lesley Rudd, directrice générale de l’association caritative Electrical Safety First, insiste : « Les batteries des vélos et des trottinettes électriques peuvent provoquer des incendies dévastateurs si elles sont modifiées, endommagées, chargées de manière incorrecte ou fabriquées selon des normes médiocres ».

C’est pourquoi « il n’a jamais été aussi important de s’en tenir à un détaillant réputé pour garantir que l’appareil que vous introduisez chez vous est sûr ». C’est d’ailleurs l’un des conseils prodigués par Frandroid dans un guide récemment publié dans nos colonnes : privilégiez les fournisseurs fiables.

En effet, les normes de sécurité n’ont pas été imaginées pour rien. Des accumulateurs qui respectent lesdites normes vous garantissent un risque d’incendie minime. Évitez, donc, de vous procurer des batteries depuis des sites obscurs, ou des batteries dont les caractéristiques ne sont pas précisées.

Quelques conseils

Utiliser un chargeur non compatible est par ailleurs peu recommandable : un chargeur tiers peut délivrer un courant ou une tension inadaptée, ceci peut donc entraîner une surcharge ou un court-circuit. Les dommages physiques ou les températures extrêmes ne font aussi pas bon ménage avec les batteries : toujours bon à savoir.

De préférence, chargez votre accumulateur sur une surface non inflammable et à l’écart de toute source de chaleur. Dans le même registre, évitez de recharger une batterie de VAE durant la nuit ou en cas d’absence prolongée. Loin de nous l’idée de vous rendre parano, mais ce sont autant de petits gestes et réflexes qui peuvent faire la différence.