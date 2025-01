Les fatbikes électriques de Super73 sont visés par une plainte collective : que se passe-t-il en Californie ?

En Californie, une plainte collective a été déposée contre le fabricant de fatbikes électriques Super73. En cause : la présence d’un mode off-road qui permettrait de débrider la puissance maximale du moteur. Dans ce cas, les modèles vendus ne seraient plus considérés comme des vélos électriques.

Source : Vander Films

Super73 fait partie des marques de fatbikes électriques parmi les plus populaires. Une catégorie de vélos électriques, qui, pour rappel, a défrayé la chronique fin 2024 autant aux Pays-Bas qu’en France. Il leur est reproché de pouvoir être trop facilement débridé, dépassant dans ce cas la vitesse maximale européenne de 25 km/h.

Il est intéressant de voir que cette problématique a traversé l’Atlantique pour se déplacer jusqu’en Californie, nous apprend Brain – via Weelz. Une plainte collective a en effet été déposée par Hillary Whitman, le 10 décembre dernier, à la Cour supérieure du comté de Marin contre le fabricant Super73.

Des vélos trop faciles à débrider ?

Quelle est la nature exacte de la plainte ? Le constructeur se serait livré à des publications mensongères concernant ses fatbikes électriques. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons le cadre légal qui régit les vélos électriques aux Etats-Unis. Au total, trois principales classes encadrent les VAE :

Classe 1 : jusqu’à 20 mph, soit 32 km/h, aucune gâchette d’accélération ;

Classe 2 : jusqu’à 20 mph, soit 32 km/h, avec une gâchette d’accélération ;

Classe 3 : jusqu’à 28 mph, soit 45 km/h, âge minimum, casque obligatoire, gâchette d’accélération limitée à 32 km/h.

Hillary Whitman point du doigt un mode tout-terrain disponible depuis l’application mobile, qui permettrait de débrider le vélo électrique jusqu’à une puissance nominale de 1200 W (contre 750 W, comme le veut la loi), une puissance en pointe de 2000 W, et surtout des vitesses supérieures à 45 km/h. Dans ce cas, le modèle n’entre dans plus aucune Classe.

Source : SUPER73

Le modèle acheté à son fils en 2023 au prix de 3000 dollars, un Super73 Z Adventure Series plus précisément, n’est dans ce cas plus conforme aux règles. Il a même été interdit dans l’établissement scolaire de son enfant, qui contrôle et enregistre tous les vélos électriques des étudiants.

Remboursement et interdiction

« Ce procès concerne un problème qui afflige les communautés en Californie : la prolifération de véhicules dangereux qui ont été vendus et commercialisés comme des vélos électriques légaux, mais qui, comme le prétend le procès, ne sont pas des vélos électriques selon la loi californienne, mais sont plutôt essentiellement des motos électriques en raison de leur capacité à atteindre des vitesses bien supérieures aux limites légales pour les vélos électriques », a déclaré l’avocat principal.

Et de poursuivre : « La plainte de notre cliente vise donc non seulement à obtenir des remboursements pour elle et d’autres personnes dans une situation similaire, mais également d’obtenir une ordonnance du tribunal interdisant à Super73 de vendre ses véhicules comme vélos électriques en Californie. » Affaire à suivre.