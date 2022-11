Et si Tesla tentait d’écouler ses stocks chinois aux États-Unis ? Elon Musk ne semble pas d’accord

Alors que Tesla a un stock bien trop important de Model 3 et Model Y produites en Chine, la marque réfléchirait à les vendre aux Etats-Unis et au Canada. Une rumeur pourtant démentie par Elon Musk lui-même.

Tout va pour le mieux pour Tesla. La firme américaine, souvent bien placée dans les classements des meilleures ventes est également en passe de battre un nouveau record. En effet, elle pourrait avoir vendu d’un million de voitures dans le monde d’ici à la fin de l’année. Une performance que l’on doit entre autres à l’importance cadence de production, notamment de la part de son usine chinoise de Shanghai. Mais on pourrait assister à un problème de demande.

Un stock a écouler

En effet, ce ne sont pas moins de 87 706 Model 3 et Model Y qui y ont été assemblées rien que sur le mois d’octobre, comme le révélait l’agence américaine Reuteurs. Problème, tous ces véhicules n’ont pas encore trouvé preneur, alors que le constructeur possède un surplus de 16 002 voitures. Ce qui pose un réel souci, car la marque perd beaucoup d’argent en stockant ces autos invendues, celle-ci s’occupant elle-même de la logistique. À tel point que Tesla a réduit le prix de ses voitures électriques en Chine.

Mais il semblerait qu’une solution ait été trouvée par Tesla, comme le rapporte un autre article de Reuters. Selon l’agence de presse, la firme basée à Austin, au Texas réfléchirait en effet à exporter ses voitures chinoises vers les États-Unis.

Ce sont deux sources anonymes proches du dossier qui aurait révélé cette information, affirmant que des Model 3 et Model Y produits à Shanghai pourraient être vendus en Amérique du Nord dès l’année prochaine. Pour l’heure, Tesla serait en train de procéder à des vérifications afin de s’assurer que les pièces utilisées pour l’assemblage des modèles chinois soient compatibles avec les réglementations des États-Unis et du Canada.

Toujours selon les sources, l’usine de l’Empire du Milieu aurait même déjà commencé des tests de production, afin de fabriquer des véhicules répondant aux normes américaines en cas d’éventuelles exportations. Pour rappel, les voitures actuellement commercialisées outre-Atlantique sont fabriquées à Fremont, en Californie et à Austin.

Une rumeur démentie

L’usine de Shanghai serait en capacité de produire jusqu’à 1,1 million de véhicules par an, ce qui en fait le site le plus productif de la marque. Si aucune voiture qui en sort n’est pour l’heure exportée aux États-Unis, elles sont en revanche vendues en Chine bien sûr, mais également en Europe.

Néanmoins, de plus en plus de véhicules sont fabriqués en Europe, alors que l’usine de Berlin accueille désormais la production des Model Y Performance, Grande Autonomie et bientôt Propulsion. Mais si Tesla aurait pour projet d’alimenter les États-Unis avec ses voitures chinoises, Elon Musk vient pourtant de démentir cette rumeur en commentant un laconique « false » (faux, en français) sous le tweet de l’agence américaine, sans donner plus de détails.

False — Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2022

Pourtant, et comme l’explique le site chinois CNEV Post, vendre des voitures produites en Chine aux États-Unis pourrait être une manœuvre intéressante sur le plan financier. En effet, la valeur du yuan est moindre par rapport à celle du dollar, de même que le prix des matières premières. Néanmoins, cela pourrait créer des difficultés pour les clients, alors que le gouvernement américain réserve l’octroi du bonus écologique uniquement aux véhicules produits sur son sol.

Un même modèle pourrait donc y être éligible ou non, en fonction de son lieu de production, ce qui pourrait léser les acheteurs qui pourraient alors ne pas forcément savoir d’où vient leur voiture. À moins que Tesla ne leur laisse le choix, ce qui pourrait fortement compliquer la logistique.

