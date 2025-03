Une startup veut ressusciter BlackBerry : ce que l’on sait de ce smartphone

Une startup britannique plancherait sur un BlackBerry moderne.

Le BlackBerry Priv, dernier smartphone développé par le constructeur canadien

Une rumeur plutôt intrigante : BlackBerry, la légende des smartphones à clavier physique, pourrait revenir sur le devant de la scène.

Tout commence sur Reddit, où un utilisateur au pseudo mystérieux, coldheartedsigma, balance l’information : une startup basée au Royaume-Uni bosserait sur un nouveau smartphone BlackBerry. Clavier physique, Android 15, et même des fonctionnalités d’intelligence artificielle dernier cri, le projet a de quoi intriguer.

Selon lui, cette startup serait en train de chercher des fonds – on parle d’une phase de « pré-amorçage », c’est-à-dire les tout premiers pas pour convaincre des investisseurs de mettre des billets sur la table. Le hic ? L’auteur dit avoir signé un NDA (accord de non-divulgation), ce qui l’empêche de lâcher des détails croustillants comme le nom de la boîte ou une photo du prototype. C’est là où se méfie, « mon pote connaît un gars qui bosse chez… » – vous voyez le genre.

Mais imaginons que ce soit vrai. Les caractéristiques évoquées sont plutôt alléchantes : écran AMOLED, 12 Go de RAM, stockage de 256 ou 512 Go, et la 5G pour surfer à toute vitesse. Ajoutez à ça un clavier capacitif – un clavier qui réagit au toucher comme un écran – le fameux mélange tradition et modernité. La startup aurait même une roadmap, un plan sur plusieurs années avec d’autres modèles à clavier QWERTY, et négocierait des licences pour utiliser les brevets BlackBerry.

La tendance clavier physique est encore là

Si cette rumeur excite autant, c’est que BlackBerry, c’était quand même quelque chose. Avant que l’iPhone ne vienne tout chambouler, ces smartphones étaient les rois des bureaux. Pourquoi ? Leur clavier physique, pardi ! Taper un mail ou un SMS dessus, c’était rapide, précis, presque jouissif. Aujourd’hui, les écrans tactiles ont pris le pouvoir, mais beaucoup regrettent encore cette sensation. D’ailleurs, des accessoires comme les coques Clicks – qui ajoutent un clavier physique à votre iPhone – cartonnent auprès des fans de cette vibe rétro. Preuve que le concept a encore un public.

Surtout que l’histoire des licences BlackBerry, on connaît. Après avoir abandonné la fabrication de ses propres appareils en 2016, la marque a été confiée à des partenaires comme TCL, qui ont tenté des modèles Android avec clavier. Ça n’a pas cartonné, mais l’idée n’était pas folle.