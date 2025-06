BlackBerry vous manque ? Ce constructeur fait revivre le clavier physique et le style carré mythique

Si les mobiles BlackBerry ont quitté le marché depuis quelque temps maintenant, la marque garde une aura puissante auprès d’une certaine population. C’est là-dessus que veut capitaliser un fabricant chinois avec une récente campagne Kickstarter.

Le Titan 2 de Unihertz // Crédit : Unihertz / Kickstarter

Malgré une popularité indéniable au début des années 2010, l’aventure BlackBerry s’est arrêtée officiellement il y a quelques années lorsque l’entreprise canadienne a coupé l’accès à tous ses services après avoir abandonné l’industrie des smartphones quelques années auparavant.

Et pourtant, le « style » BlackBerry continue de fasciner, comme en témoigne une nouvelle campagne Kickstarter lancée par le fabricant Unihertz. L’entreprise chinoise cherche à lancer son Titan 2, un téléphone au clavier physique fortement inspiré de l’esthétique d’antan, comme l’explique The Verge.

Une esthétique so 2010

Malgré son style très proche de celui de la marque canadienne, le Titan 2 tourne bel et bien sous Android. Derrière son clavier physique aux minuscules touches se cache un processeur Mediatek à 8 cœurs, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage, la compatibilité avec le réseau 5G et une batterie de 5050 mAh et Android 15.

L’écran de 4,5 pouces affiche une définition de 1440 x 1440 pixels pour afficher vos applications préférées dans un style carré résolument rétro. Au dos du mobile, on trouve deux modules photo avec un capteur principal de 50 millions de pixels et un « zoom » de 8 Mpx. Ces deux appareils sont accompagnés d’un second écran qui permet d’afficher l’heure, les notifications ou de cadrer vos selfies à la perfection.

Les deux écrans du Titan 2 // Crédit : Unihertz / Kickstarter

Mais bien évidemment, c’est le clavier qui attire toutes les attentions avec son ergonomie bien connue et ses touches qui cliquettent à la vitesse de vos messages. Ce dernier peut d’ailleurs être utilisé comme un pavé tactile bénéficie d’un rétroéclairage et chaque touche peut être assignée à un raccourci logiciel.

Attention avant d’acheter

Malheureusement, si le projet vous séduit, il faut tout de même garder quelques précisions en tête. Le produit est actuellement en phase de récolte de fonds sur Kickstarter. Et si Unihertz a déjà mis des produits similaires sur le marché (le Titan 1, notamment), il existe toujours un risque à participer à des campagnes de financement participatives.

De plus, le produit étant destiné au marché international, les frais de port peuvent piquer (environ 20 €) et le clavier du téléphone est en qwerty. Si, malgré tout ça, l’envie de remettre vos mains sur un clavier tactile façon grande époque persiste, vous pouvez précommander le Titan 2 pour 233 € environ sur Kickstarter. Sortie prévue à la fin de l’année 2025.