Si vous avez un vieux BlackBerry, c’est le moment de l’allumer une dernière fois

BlackBerry va stopper les services de ses vieux téléphones : SMS, appels, Wi-Fi, données… tout va être coupé dès le 4 janvier 2022.

C’est la fin d’une époque, celle de BlackBerry. En 2016, BlackBerry avait annoncé son intention d’arrêter de fabriquer ses propres téléphones alors que l’entreprise, en difficulté, continue de se concentrer sur ses logiciels et ses produits de sécurité. TCL a repris la licence pour concevoir des smartphones Android, comme ceux que vous connaissez.

Aujourd’hui, les droits ont été cédés à OnwardMobility, une entreprise américaine qui a promis le retour des smartphones BlackBerry.

Il fut un temps…

Il fut un temps où tout le monde avait un BlackBerry et le service de messagerie de BlackBerry « BBM » était le « Whatsapp » d’aujourd’hui. BlackBerry couvrait deux marchés principaux lors de son âge d’or, les adolescents qui utilisaient BBM (BlackBerry Messaging Service) et les professionnels qui utilisaient le téléphone à des fins professionnelles. L’entreprise canadienne se vantait également d’être la plateforme la plus sécurisée.

Le plus gros problème de BlackBerry était peut-être son manque de respect pour la concurrence. Alors que l’évolution se produisait avec Android et l’iPhone, BlackBerry était plus soucieux de protéger ce qu’il avait déjà que de conquérir de nouvelles terres.

Un excellent exemple de sa réticence au changement a été le fait de garder BBM verrouillé sur son propre matériel dans un monde où WhatsApp est devenu une entreprise valorisée plusieurs dizaines de milliards de dollars. BlackBerry Messenger a finalement été lancé sur iOS et Android… bien trop tard.

Le dernier véritable téléphone BlackBerry était le Priv, sous Android : les mises à jour de sécurité ont ensuite été abandonnés en 2017. Malheureusement, il est arrivé trop tard pour sauver BlackBerry.

BlackBerry coupe ses services

BlackBerry va couper les derniers services des anciens téléphones. On parle ici des téléphones et smartphones sous les OS BB10, BB 7.1 et PlayBook OS 2.1. Ce sont les vieux téléphones BlackBerry qui vont aujourd’hui devenir complètement obsolètes.

Ce 4 janvier 2022 prochain, ces téléphones ne fonctionneront plus, qu’ils soient connectés au Wi-Fi et à un réseau cellulaire. Impossible de passer des appels, d’envoyer de recevoir des données ou des SMS.

Bref, si vous avez un vieux BlackBerry, c’est le moment de l’allumer une dernière fois.

