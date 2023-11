Cet ordinateur de bord GPS pour vélo veut bousculer Garmin : pourquoi cela risque d’être compliqué

Attendu au printemps 2024, l’Absolute Cycling One veut devenir l’ordinateur de bord ultime pour vos sorties à vélo ou vélo électrique. Une nouvelle levée de fonds permet d’assurer sa production et sa commercialisation. À voir s’il parviendra à prendre le dessus sur les excellents systèmes de Garmin.

Au petit jeu des meilleurs cockpits GPS pour vélo musculaire ou vélo électrique, Garmin fait indéniablement partie des meilleurs élèves avec ses récents Garmin Edge 540 et 840 — qui ont la particularité de se recharger à l’énergie solaire. Forcément, ce segment de niche attire d’autres acteurs, à l’image d’Absolute Cycling et de son Absolute Cycling One.

Comme nous l’apprend le média néerlandais Bright, cette jeune entreprise vient de réaliser un nouveau tour de table auprès de business angels, à hauteur de 1,5 million d’euros. Cela permet au fabricant de lancer la production de son ordinateur de bord, pour une commercialisation attendue au printemps 2024.

Un GPS précis

Adressée aux cyclistes roulant à la fois sur route ou en off road, l’Absolute Cycling One dispose d’un écran couleur et d’un système GPS capable de vous localiser en temps réel à deux mètres près. Sa dalle de 3 pouces peut ainsi afficher une navigation détaillée et précise pour vous guider sur les divers sentiers et tracés que vous empruntez.

D’après les images publiées par la marque, Absolute Cycling One est en mesure d’indiquer votre puissance, votre vitesse actuelle et moyenne ou encore votre cadence. Wi-Fi, connexion à d’autres appareils en Bluetooth ou encore Strava intégrée, disons que la connectivité a été placée au cœur du cahier des charges.

Des manques face à Garmin

Le cadre en aluminium profite aussi d’un support de montage universel, alors que l’autonomie atteindrait quant à elle les 20 heures. Soit une durée largement suffisante pour vos escapades. En revanche, quid de la VO2 max, de sessions de coaching adaptées et d’une détection de chute, toutes proposées sur les systèmes Garmin ?

Sur le papier, l’Absolute Cycling One semble souffrir de quelques manques face à la concurrence, à moins que l’entreprise n’ait pas encore tout dévoilé de son produit. Forcément, son positionnement tarifaire sera d’une importance capitale pour être le plus attractif possible. Pour le moment, il n’est pas encore connu.