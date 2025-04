Pour renforcer votre sécurité à vélo, ce radar Garmin avec feu arrière est à -40 % sur Amazon

Le Garmin Varia est un accessoire pratique pour voir et être vu à vélo, que vous retrouvez en promotion sur Amazon à 124,95 euros, contre 199,99 euros habituellement.

Garmin Varia RTL515 // Source : Garmin

Si vous vous déplacez majoritairement à vélo, aussi bien en ville qu’à la campagne, vous savez qu’il ne faut pas compter que sur soi pour la sécurité. D’où l’intérêt de s’équiper de ce radar doublé d’un feu arrière, à fixer sous votre selle, pour être prévenu aussi bien avec des alertes visuelles que sonores dès qu’un véhicule s’approche de vous par-derrière. Un produit quasiment indispensable disponible avec près de 40 % de remise, même si la sécurité n’a pas de prix. Ça reste moins cher que ce modèle, même s’il est un peu plus avancé.

Les points forts du Garmin Varia RTL515

Vous prévient dès qu’un véhicule approche à 140 mètres

Une autonomie qui va jusqu’à 16h en mode flash jour

Compatible avec d’autres appareils Garmin et des apps tierces

Si vous allez chez Amazon en ce moment, vous pouvez commander le Garmin Varia pour 124,95 euros au lieu de 199,99 euros.

Un radar pour ne plus être surpris sur la route

Le Garmin Varia RTl515 se présente sous la forme d’un petit boitier de 98,6 x 19,7 x 39,6 mm pour 71 grammes, à fixer sous votre selle et tourné vers l’arrière, vers la route. Il remplit deux fonctions : la première, vous signaler aux automobilistes et autres cyclistes avec sa lumière rouge. La seconde : vous avertir dès qu’un véhicule s’approche de vous à 140 mètres maximum.

Pour la lumière, il propose quatre modes d’éclairage :

fixe avec une puissance de 20 lumens

peloton/8 lumens

flash nuit/29 lumens

flash jour/65 lumens

Le mode peloton permet de ne pas éblouir vos camarades lorsque vous roulez en groupe. Les deux autres émettent des clignotements de jour et de nuit pour vous signaler sur la route.

Il fait vibrer vos appareils pour vous avertir

Lorsqu’il est allumé au plus fort de sa puissance, le phare peut être visible à une distance de 1 mile, soit 1,6 km. Si jamais ça ne suffisait pas, il est aussi accompagné d’un radar qui vous prévient si un véhicule vous approche dans un rayon de 140 mètres. Si c’est le cas, et si vous avez configuré le radar sur votre smartphone, vous recevez des alertes visuelles et sonores pour être prévenu.

Mieux : si vous avez une montre connectée Garmin ou utilisant un protocole compatible comme Ride with GPS, vous recevez des alertes en transparence sur vos cartes. L’appareil fonctionne sur batterie et offre jusqu’à 16h d’autonomie en mode clignotement ou 6h en mode fixe. Il est certifié IPX7 pour vous permettre de rouler sous la pluie et il s’intègre particulièrement bien si vous avez un compteur de vélo GPS Edge de chez Garmin.

