Pour rouler à vélo ou à trottinette en toute sécurité, ce casque LED avec feu arrière et clignotants intégrés à prix abordable est un sacré atout

Le Casr Glow est un casque adapté à tous les déplacements sur deux roues que vous retrouvez à 67,99 euros chez Amazon, en gris ou en crème, taille L ou M.

Si vous êtes l’heureux possesseur d’un vélo, classique ou électrique, ou encore d’une trottinette, vous savez à quel point la sécurité est importante. Vous pouvez ajouter quelques accessoires pour améliorer votre confort et votre sécurité, mais le casque est certainement ce qui va vous être le plus utile. Pour ça, Amazon propose le Casr Glow, un casque moderne au design urbain doté de LEDs pour être vu dans la nuit et vous protéger en cas de chute. Une opportunité à saisir avec une petite douzaine d’euros de réduction.

Le Casr Glow en quelques mots

Sa très grande visière, pratique pour se protéger du vent

La signalétique LED est très pratique et bien visible

Les cache-oreilles sont faits dans une matière confortable

Le casque Casr Glow présenté ici existe en deux tailles et deux coloris : crème/noir et L/M. Tous les modèles coûtent normalement 79,99 euros, mais en ce moment, Amazon permet de les commander pour 67,99 euros.

Une protection complète et un look moderne

Le casque est un équipement indispensable si tant est que vous vous déplaciez un minimum en vélo ou à trottinette. Il permet de vous protéger en cas de chute et, dans le cas du Casr Glow, il renforce votre sécurité en vous rendant plus voyant. Pour ça, il est équipé de LEDs à l’arrière et sur les côtés qui s’allument pour que les autres usagers vous voient.

Leur usage ne s’arrête pas à ça, car avec le casque, vous avez une télécommande qui permet d’utiliser les LEDs comme clignotants et ainsi indiquer la direction que vous allez prendre. La télécommande s’installe au niveau du guidon et vous pouvez actionner les différentes fonctions sans avoir besoin de retirer vos gants, si vous en utilisez.

Un casque confortable qui s’enfile très facilement

Le Casr Glow se fixe très facilement, avec un système magnétique. C’est certes très simple d’utilisation, mais du coup ça a aussi l’inconvénient de pouvoir se détacher tout seul si c’est mal fixé. Donc n’hésitez pas à prendre quelques secondes pour vérifier que tout est bien aimanté avant de prendre la route.

Sur le casque, vous retrouvez une visière XL amovible, très pratique en cas de vent, car elle vous isole sans pour autant fermer le casque. Il est donc aéré et ne retient pas la buée. En plus de ça, vous avez des cache-oreilles amovibles à mettre et enlever à l’envi pour vous adapter aux variations de température. Le casque fait 480 grammes environ et se recharge en USB-C.

Vous pouvez aussi retrouver d’autres casques, notamment pour vélo, dans notre guide d’achat dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.