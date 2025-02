Intel : on sait peut-être qui pourrait racheter le géant américain des puces

Selon plusieurs sources, le géant américain des semi-conducteurs Intel pourrait faire l’objet d’une acquisition par deux acteurs majeurs de l’industrie : Broadcom et TSMC. Cette nouvelle soulève des questions sur l’avenir de l’entreprise et la possible scission de ses activités.

D’après le Wall Street Journal, Broadcom envisagerait de racheter la division de conception de puces d’Intel, qui comprend notamment les processeurs Core et Xeon. Cependant, cette acquisition serait conditionnée à la reprise des activités de fabrication d’Intel par une autre entreprise. De son côté, TSMC étudierait la possibilité de prendre le contrôle d’une partie ou de la totalité des usines de production d’Intel, en particulier celles situées aux États-Unis.

Ces discussions, bien qu’encore préliminaires, s’inscrivent dans un contexte de difficultés financières pour Intel. L’entreprise a récemment annoncé un plan de réduction des coûts de 10 milliards de dollars, entraînant la suppression de plus de 15 000 emplois.

Un modèle de consortium en discussion

Selon plusieurs médias, dont le Wall Street Journal, Bloomberg et le New York Times, l’acquisition pourrait se faire par le biais d’un modèle de consortium. Cette approche impliquerait potentiellement d’autres concepteurs de puces qui prendraient une participation dans les activités de fabrication d’Intel. Des sociétés de capital-investissement pourraient également être impliquées dans ce consortium.

Il est intéressant de noter que TSMC, principal concurrent d’Intel Foundry dans le domaine de la fabrication de puces, aurait été encouragé à explorer cette acquisition par l’administration Trump. Cependant, un responsable de la Maison Blanche a indiqué que le président Trump ne soutiendrait probablement pas une entreprise étrangère prenant le contrôle des usines d’Intel.

Frank Yeary, président exécutif par intérim d’Intel, aurait déjà discuté de cette opération avec l’administration Trump et les dirigeants de TSMC. L’objectif serait de séparer les activités de fabrication de puces d’Intel de ses activités de conception. Bien que le New York Times ait rapporté que l’accord se limiterait aux usines américaines d’Intel, il pourrait également inclure les installations du géant des semi-conducteurs dans d’autres pays, comme l’Irlande et Israël.

La séparation de ses activités de fabrication et de conception de puces pourrait lui permettre de se recentrer sur ses points forts et de mieux rivaliser avec ses concurrents. Toutefois, de nombreuses questions restent en suspens, notamment concernant l’approbation réglementaire d’une telle opération et son impact sur l’industrie des semi-conducteurs dans son ensemble.