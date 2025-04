On a rarement vu des kits d’électrification vélo aussi personnalisables que ça

En activité depuis plus de 15 ans, Annad propose une large palette de configurations de kits d’électrification pour vélo, que Frandroid a découvert et testé lors de l’évènement Vélo in Paris.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Pour le cycliste, passer au vélo électrique ne se traduit pas obligatoirement par l’achat d’un nouveau modèle ni même d’un exemplaire d’occasion. En effet, le kit d’électrification est une solution astucieuse qu’il ne faut pas occulter. Plusieurs sociétés en ont fait leur spécialité, dont Annad, que nous avons rencontré au salon Vélo in Paris 2025.

Différents moteurs et batteries Annad possibles

Le kit d’électrification, Annad y croit depuis plus de 15 ans. L’entreprise basée à Gap (Hautes-Alpes) a démarré dès 2009 de l’initiative de Daniel Jouglard. À l’origine, la cible est le vélo de route, principalement du cycliste senior touché par des problèmes de santé ou attaché à son modèle actuel. Les premiers kits sont donc légers et discrets, avec le modèle « Ultra » et ses 35 à 40 Nm de couple.

Annad a débuté par les vélos de route, qui restent la majorité de son activité. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Ce kit repose sur une batterie qui a un format ressemblant à un bidon métallique pour se fondre dans le dessin du vélo. Un vélo électrique qui ne paraît pas en être un, c’est réussi !

La capacité varie selon le choix du cycliste, entre 250 et 540 Wh, soit 1,2 à 2,5 kg en plus et des prix de 569 à 899 euros. Ces batteries constituent l’offre haut de gamme d’Annad, dont les cellules Panasonic sont performantes et plus durables.

Un choix de plusieurs batteries. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

La firme propose des batteries plus abordables de 216 et 350 Wh, dont le tarif respectif est de 279 et 479 euros. Pour ceux dont le look n’est pas une fin en soi et en cas de besoin de grande autonomie, une batterie “trapèze” affiche 504 à 720 Wh. Enfin, un kit utilise un moteur « All-in-One » intégrant directement la batterie de 210 ou 300 Wh.

Une assistance naturelle

Aujourd’hui, Annad dispose d’une gamme large, avec des kits d’électrification pour vélos à moteur avant, à moteur pédalier, et à moteur arrière moins haut de gamme. Nous avons voulu tester un vélo électrique, ou plutôt électrifié, avec un moteur avant. Pour un second test avec un moteur arrière (très proche en sensations), rendez-vous sur notre prise en mains du Roold, le vélo “refabriqué” en Bretagne, bientôt publié dans nos colonnes.

Le moteur avant Annad. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le kit Annad que nous avons essayé électrifie un vélo urbain classique de la marque Ortler. Ce modèle profiter d’un moteur discret, loin de l’imposant Cosmopolit que nous avons testé. Le système est peu invasif, grâce à sa bonne gestion du câblage entre le moteur, le capteur et la batterie. Cette dernière est la version haut de gamme sur cet exemplaire de salon, avec son format métallique flatteur.

Au guidon, une assistance fluide sans à-coup même avec un simple capteur de rotation. La batterie phare d’Annad, imitant une gourde métallique. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Un câblage discret. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

L’expérience est agréable malgré le format de moteur placé sur la roue avant, qui raréfie dans le monde du VAE, et la présence d’un simple capteur de rotation. L’assistance est douce, sans à-coups, même en mode maximal 5 où la puissance culmine à 350 W, le tout sans bruit gênant. Cinq modes permettent de régler l’assistance à son besoin, plus un mode 0 jouant qui apporte une vraie libre, où pédaler ne demande pas plus d’effort que sur un vélo mécanique.

Écran et application pour la modernité

Sur le vélo électrique, le client a le choix de son écran, avec ici un modèle central tactile, où l’on change de mode ou l’on fait défiler les infos de conduite par un mouvement de l’index.

Plusieurs écrans disponibles, dont celui-ci tactile. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Pour les amateurs de chiffres, le compteur affiche la puissance ou encore la vitesse moyenne, tandis qu’il est possible de passer du capteur de couple au capteur de rotation selon l’envie (pour ceux qui en sont équipés).

L’application peut remplacer l’écran. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le kit d’électrification Annad est complété par une application (qui peut remplacer l’écran), où l’on retrouve les statistiques de trajets ainsi que l’essentiel des infos de l’écran et la gestion des modes.

Configuration et réseau de partenaires, la clé du succès

Sur le configurateur du site officiel, selon le type de vélo, le moteur , la batterie, le modèle d’écran, le prix varie beaucoup. On peut même parler de personnalisation très poussée, car la marque adapte même le rayonnage qu’elle gère en interne. Si l’installation est locale chez Annad, les éléments proviennent eux d’une usine partenaire en Asie.

Un moteur arrière sur le vélo électrique Roold. //Source : M. Lauraux pour Frandroid

Les kits d’électrification démarrent à 899 euros (tout en un sans écran) pour culminer à 2 000 euros sur la version de route avec toutes les options. Un prix élevé, mais inférieur à celui d’un vélo électrique neuf équivalent, tout en évitant le coût environnemental de production d’un modèle neuf.

La formule fonctionne, puisqu’Annad nous avoue vendre entre 5 000 et 8 000 kits par an, un beau succès ! Parmi eux, “de nombreux clients fidèles” que le SAV et le réseau de 200 partenaires en France et en Belgique ont permis de séduire. Enfin, certaines marques, dont le vintage Roold et le pliant MyLulubike, ont craqué devant cette solution.