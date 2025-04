Il a rarement été aussi intéressant de craquer pour l’excellent TV OLED C4 de LG, dans sa version 48 pouces, que maintenant

Le TV LG OLED48C4 est un petit TV offrant d’excellentes performances gaming, avec ses ports HDMI 2.1 compatibles 4K 144 Hz. Il a bien d’autres atouts, à commencer par son prix : Amazon le propose en effet à 854 euros au lieu de 1 290 euros.

Le TV LG OLED C4, ici en version 65 pouces. // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Si vous cherchez un téléviseur compact, mais dont la fiche technique complète saura ravir les amateurs de cinéma et les gamers exigeants, alors le TV LG OLED48C4 pourrait bien vous convenir malgré la récente sortie de la série C5. Ports HDMI 2.1, dalle d’excellente facture, gestion des contenus HDR… Il a tout bon. Actuellement, vous le trouverez en plus à un super prix grâce à cette offre du jour.

Les points forts du TV LG OLED48C4

Une dalle 4K OLED de 48 pouces

Les modes HLG, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ supportés

Quatre ports HDMI 2.1 compatibles 4K 144Hz

Lancé à 1 290 euros, le TV LG OLED48C4 est désormais proposé à 854 euros sur Amazon. Il s’agit d’un vendeur tiers, Icoza, mais réputé pour être sérieux.

Un TV raffiné avec une belle petite dalle

Le TV LG OLED48C4 est un modèle qui est tout d’abord très raffiné, notamment grâce à la finesse de son écran. Un design soigné comme LG sait si bien le faire, en somme. Ce téléviseur est par ailleurs doté d’un écran de 48 pouces ; une petite diagonale particulièrement adaptée aux petites pièces ou aux meubles étroits. Le principal point fort de cette dalle est évidemment sa technologie OLED Evo, qui promet des contrastes infinis, des noirs profonds et des angles de vision excellents.

L’écran supporte en plus les modes HLG, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ, mais on devra ici se passer du format HDR10+. La technologie dite Brightness Booster Max n’est pas non plus présente et est réservée à d’autres séries 2024 de la marque. Malgré quelques limitations en termes de luminosité, cette dernière est tout de même satisfaisante. Notez aussi que cette dalle 10 bits est capable d’afficher une définition Ultra HD 120 Hz et même jusqu’à 144 Hz, si vous liez le TV à une carte graphique depuis un PC Gaming.

Les joueurs en ont pour leur argent

Côté gaming, justement, le LG OLED48C4 est équipé de quatre ports HDMI 2.1 compatibles 4K@144Hz. Ils supportent également les technologies VRR, ALLM, G-Sync et FreeSync Premium Pro ; tout pour jouer avec une latence très réduite et sans aucune déchirure d’écran ou saccade. Les joueurs pourront aussi avoir accès aux plateformes de jeu GeForce Now, Amazon Luna et Utomik, entre autres.

Côté audio, le téléviseur embarque un système en canaux 9.1.2 d’une puissance de 40 W, compatible Dolby Atmos et même DTS:X (mais seulement disponible avec barre de son compatible). Si la compatibilité Dolby Atmos apporte une dimension verticale appréciable au son, l’effet reste cependant assez limité par rapport à une vraie installation home-cinéma.

Enfin, LG oblige, le TV tourne sous webOS 24 et bénéficie naturellement des nouveautés du programme webOS Re:New, lequel promet notamment des mises à jour vers la dernière version de webOS pour une durée prolongée. Ici, jusqu’à quatre versions de mise à jour de l’interface seront proposées pendant 5 ans. Pour ce qui est de l’interface en elle-même, elle est toujours aussi agréable à parcourir.

