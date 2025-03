Cet anvitol vélo très pratique propose une protection 3-en-1 comme on n’en a rarement vu

Fonctionnant par empreinte digitale et Bluetooth, l’antivol vélo pliant Lemmo Smartlink s’appuie sur un déverrouillage 3-en-1 puisqu’il débloque aussi le moyeu arrière ainsi que la batterie.

Source : Lemmo

L’antivol fait partie des accessoires indispensables lorsque l’on roule à vélo électrique ou mécanique en ville. Ces dernières années, la clé n’est plus forcément la solution unique pour le déverrouiller, les fabricants adoptant des alternatives plus modernes. Dernier exemple arrivant sur le marché et que l’on n’attendait pas, celui de Lemmo.

La firme allemande, qui a marqué les esprits avec son vélo électrique connecté One, a fait de la connectivité sa spécialité. D’abord, il faut savoir que le verrouillage et déverrouillage de cet antivol pliant fonctionne par empreinte digitale. C’est une technologie déjà rencontrée sur le marché, notamment sur l’Abus Yardo Fingerprint 7807F dévoilé l’an dernier ou l’antivol de roue Glafit.

Un antivol à empreinte digitale se pliant à la technologie Bluetooth

Lemmo relie son nouvel antivol vélo Smartlink via une connexion Bluetooth, à la batterie SmartPac. L’avantag, c’est qu’une simple pression d’un doigt ouvre l’antivol, ainsi que la batterie et le moyeu arrière, que l’on pouvait seulement verrouiller via l’application à l’origine.

Source : Lemmo

Évidemment, pour rassurer ceux qui n’ont pas 100 % confiance dans la technologie numérique – une panne ou bug peut toujours arriver -, une clé physique est incluse. La marque teutonne ajoute que le système électronique interne est protégé des intempéries, avec une indication IP67, le capteur d’empreinte étant quant à lui protégé par un loquet coulissant.

Source : Lemmo

Niveau autonomie, elle est de 3 mois en veille (probablement inférieure si l’usage est quotidien), avec une recharge via un câble USB-C (temps de charge inconnu). Enfin pour la partie « physique », l’antivol vélo Lemmo Smartlink est long de 90 cm pour se fixer sur un arceau. Le châssis est fait d’acier renforcé de manganèse, le tout possédant son support à fixer sur le cadre.

Gratuit avec un vélo électrique Lemmo

Cet antivol vélo Lemmo Smartlink Folding Lock est livré gratuitement pour tout vélo électrique de la marque acheté. Cela est valable pour la période de lancement, car seul, il coûte 139 euros, ou 99 euros via un code de réduction accessible via une newsletter.