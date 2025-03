Cet antivol pour vélo peut résister à 10 disques de meuleuse et intègre une autre protection très pratique

Sur le marché des antivols, c’est un peu la surenchère pour savoir qui aura l’équipement le plus résistant. La marque Kryptonite affirme que son nouvel antivol, le New York Diamond Standard, peut résister à 10 disques de meuleuse avant de céder.

Source : Kryptonite

Le Kryptonite New York Diamond Standard n’est pas le premier antivol à résister aux coups de disqueuses. Mais l’annonce de ce nouveau modèle est particulièrement ambitieuse : la marque affirme qu’une dizaine de disques sont nécessaires pour faire rompre cet antivol, peut-on lire sur Bike Radar.

Sacrifier son statut de premier, pour devenir le meilleur

Kryptonite arrive en retard avec son antivol résistant aux meuleuses. Mais cela ne semble pas être un problème pour la marque. En effet, Kryptonite a déclaré à nos confrères de BikeRadar : « Nous avons sacrifié notre statut de premier sur le marché pour être les meilleurs sur le marché. »

Kryptonite se proclame comme le meilleur du marché avec son antivol résistant à plusieurs disques de meuleuses. Et avec une telle résistance, il pourrait bien se classer en haut du classement des meilleurs antivol du marché.

Une construction multi-couches

Ce nouveau modèle, le Kryptonite New York Diamond Standard, est conçu en multi-couches. Au centre se trouve une anse en acier de 26 mm, déjà recouverte d’un revêtement diamanté résistant aux meuleuses. On retrouve ensuite une couche d’acier et une couche de TPE en caoutchouc faisant office de finition esthétique.

La section intégrant la serrure est également résistante aux attaques de disques coupants.

Kryptonite New York Lock Diamond Standard // Source : Kryptonite

Et en plus de proposer une anse indestructible ou presque, la serrure a une structure à double pêne dormant. Ce qui signifie qu’après avoir réussi à rompre l’anse, il n’est pas possible de la faire pivoter. Pour réussir à voler un vélo protégé par cet antivol, il faudra donc couper l’anse à deux endroits.

Le Kryptonite New York Diamond Standard est proposé à partir de 289,99 euros. La marque Kryptonite offre également une protection contre le vol de 5 ans et une garantie à vie pour son produit. Aussi, une paire de clé peut être envoyée à tout moment et gratuitement par Kryptonite en cas de perte de vos clés.