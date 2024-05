Ce vélo pliant électrique se déverrouille et s’allume grâce à votre empreinte digitale

Derrière son apparence conventionnelle, le vélo pliant électrique Glafit GFR-02 apporte une technologie de déverrouillage par empreinte digitale dans l’antivol de roue. Original.

Le vélo électrique pliant est certes généralement plus petit que les autres, mais cela ne l’empêche pas aussi d’être high-tech, comme nous l’avons vu avec le GoCycle G4, le puissant Fuell Folld-1 ou encore le léger Ado Air Carbon. Un autre exemple en la matière nous vient tout droit du Japon, le Glafit GFR-02 exposé lors du salon VivaTech 2024.

Système 2-en-1 de déverrouillage et allumage

Derrière son patronyme peu romantique, le GFR-02 est un des trois produits de micromobilité de la marque nipponne (dont une trottinette électrique). Vendu en tant que speedbike avec son moteur atteignant 30 km/h, il veut se faire une place en Europe en version VAE, bridée à 250 W et 25 km/h.

Sa particularité réside dans son bloqueur de roue arrière. Il n’est pas mécanique avec une clé, mais électronique comme sur le vélo en location Dance. Toutefois, sa technologie « yubi lock » (yubi = « doigt » en japonais) est différente : elle permet de déverrouiller le vélo grâce à son empreinte digitale, mais aussi de l’allumer ! Une protection coulissante vient même protéger le système de la pluie.

Bien sûr, il est aussi possible de gérer le verrouillage et le déverrouillage via l’application mobile de ce vélo électrique pliant. L’autre équipement étonnant, mais qui n’arrivera pas chez nous, est son cache de support de plaque lorsque l’on roule en mode VAE.

De trop petites roues pour ce futur prétendant en Europe ?

Pour le reste, le Glafit GFR-02 devra muscler son jeu. Ses petites roues de 14 pouces sont très petites face au standard de 16 à 20 pouces, de quoi rendre la stabilité moins optimale même si les pneus sont larges (2,125 pouces). La marque apporte tout de même des freins à disque, une batterie amovible de 346 Wh rechargeable en 3h, 34 km d’autonomie réelle, le tout pour un poids de 19,4 kg tout de même.

Le pliage est simple, sans blocage de roue ni mode « trolley ». // Source : M. Lauraux pour Frandroid Les roues sont de petit format 14 pouces. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le Glafit GFR-02 est un cyclomoteur au Japon, mais vise l’Europe en mode VAE, bridé à 25 km/h. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Nous avons par ailleurs pu aussi tester le pliage : la manipulation est rapide (10 secondes), mais le système ne bloque pas la roue arrière via un système d’aimant ou de loquet, dommage. Il offre tout de même des dimensions compactes (L x l x h : 75 x 50 x 60 cm).

Fabriqué au Japon, ce vélo électrique n’est pas encore disponible. Le représentant de la marque nous a expliqué chercher des revendeurs en France et en Europe, espérant un lancement courant 2025. Le Glafit GFR-02 vise un prix de 1 500 euros, comprenant les (petits) garde-boue, l’éclairage, et les pédales rétractables.