On a rarement vu un vélo électrique pliant aussi alléchant

Bien que lancé sous 2 000 euros, ce VAE pliant de la marque américaine Fuell embarque une énorme batterie, un moteur puissant ainsi qu’une double suspension et de gros pneus pour le confort.

Le vélo pliant électrique n’est pas forcément synonyme de mini-vélo limité aux petits trajets urbains. Une sous-catégorie semble avoir un certain succès, celle des fatbikes pliants, dans laquelle s’engouffre Fuell.

Une batterie XXL et un moteur costaud

Cette marque américaine née d’Erik Buell avait lancé son premier modèle Flluid-1 fin 2020 et a annoncé cette année ses nouveaux Flluid-2 et 3 avec un moteur Valeo Cyclee. Après ces trois modèles polyvalents déclinés en speedbikes, voici le Folld-1, qui devient son premier vélo pliant électrique. Tout comme ses cousins, le Fuell Folld-1 ne cherche pas à faire des compromis en termes de puissance et d’autonomie.

Le VAE étasunien intègre un moteur arrière de la marque Bafang et d’un couple de 85 Nm, le tout limité à une puissance 250 W. Pour la France, il n’importera pas sa version speedbike débridée à 750 W et capable d’atteindre 32 km/h. La batterie y est de très grande capacité pour un vélo pliant : 720 Wh afin de prodiguer 55 km d’autonomie avec l’assistance maximale – niveau 5 – et jusqu’à 110 km en mode minimum.

Pour loger cette grande pile, il a fallu faire de la place avec un gros cadre, haut perché et totalement suspendu sur une fourche hydraulique Mozo Fatman à 80 mm de débattement et un amortisseur arrière de 125 mm. Un VAE pliant tout suspendu, c’est d’une rareté inouïe. Fuell rajoute au Folld-1 d’énormes roues CST de 20 pouces de diamètre et de 4 pouces de section, de quoi conférer un confort royal. On comprend alors la taille de la batterie, vu l’emprise au sol des pneus, similaire au récent Yamaha Booster avec ses Vee Tire.

Un poids lourd face à un tarif plume

Mais contrairement au Japonais précédemment nommé, le vélo électrique est ici bien pliant, avec sa charnière centrale sur le cadre, sa potence rabattable et des pédales rétractables. Grâce au pied central, le Fuell Folld-1 reste stable une fois plié et devient compact à loger. Par contre, les composants cités plus haut font exploser le poids : 37,5 kg. C’est tout simplement le double d’un vélo électrique pliant classique comme l’Ado Air 20 ! Impossible donc à transporter dans les transports par exemple, il faudra le faire rouler avec soi.

Heureusement, la facture reste sage. Si les précédents modèles de la marque dépassaient les 5 000 euros, ici le Fuell Folld-1 se limite à 1 995 euros au lancement. C’est tout à fait abordable compte tenu des caractéristiques, voire imbattable, quand on sait qu’un Eovolt Afternoon aussi en taille 20 pouces est à un prix similaire.

La firme fait tout de même des concessions, comme sur la transmission d’entrée de gamme Shimano Altus 8 vitesses ou les freins hydrauliques à disque Tektro HD-E350. Le modèle intègre tout de même un porte-bagages supportant 10 kg. Il faudra toutefois être rapide car le tarif définitif de 2 495 euros devrait débarquer prochainement. Ce vélo électrique pliant est uniquement disponible sur le site officiel, livrable en France gratuitement.