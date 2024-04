Pourquoi les vélos électriques de Peugeot et Gitane sont menacés

Produisant plusieurs dizaines de milliers de vélos électriques Gitane et Peugeot par an, Cycleurope et son usine française cherchent actuellement un repreneur. Leur situation économique est très inquiétante.

Cycleurope est un groupe qui a fêté ses 70 ans en 2024, puisque fondé en 1954. Mais depuis plusieurs années, son activité décline. Le premier coup porté fut celui de la reprise de son usine de vélos et vélos électriques de Machecoul (Loire-Atlantique), par Intersport en 2013. Ainsi, il ne restait que le site de Romilly-sur-Seine (Aube), repris par le groupe dans les années 2000.

Cycleurope et l’usine française sous les dettes

Toutefois, celui-ci n’arrive pas non plus à sortir la tête hors de l’eau. Selon L’informé, Cycleurope est en grande difficulté financière. C’est une surprise, puisque nous pouvions lire un projet de nouvelle usine en 2025 dans cet article de la presse locale.

Cycleurope aurait cumulé 25 millions d’euros de dettes fin 2022 et a accusé un nouveau déficit de 3 millions d’euros en 2023. Son propriétaire, l’industriel suédois Grimaldi (propriétaire aussi de Bianchi), cherche désormais un repreneur pour son site de Romilly.

Aujourd’hui, l’usine de vélos et vélos électriques emploie 140 personnes, dont 100 permanentes. Nous ignorons toutefois le volume de production, estimé à environ 400 vélos par jour. Au total, 95 % d’entre eux sont des vélos électriques selon Jérôme Valentin, président de Cycleurope. Le site avait également assemblé les vélos Bianchi, mais aussi Voltaire.

Les vélos électriques Peugeot et Gitane en danger ?

La situation de Cycleurope a donc de quoi inquiéter Peugeot. Les vélos électriques au lion sont exclusivement assemblés dans son usine, et Peugeot doit surveiller l’opération de près. Surtout, Peugeot Cycles a subi dernièrement la faillite de son partenaire BeweelSociety, qui devait commercialiser ses vélos électriques connectés de dernière génération. Douze Cycles a par ailleurs repris sous son aile le longtail électrique Peugeot LT dans son usine de Dijon.

L’autre marque inquiétée est Cycles Gitane, acteur historique du vélo en France, propriété de Cycleurope. La firme française avait notamment lancé son dernier vélo cargo électrique G-Life Longtail et Cycleurope assemble aussi son vélo cargo électrique de La Poste.

Nous avons contacté Cycleurope qui n’a pas encore répondu à nos demandes d’informations, tandis que Stellantis (propriétaire de Peugeot) n’a pas souhaité commenter.