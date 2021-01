Peugeot eC01 Crossover : ce vélo électrique urbain revendique 120 km d’autonomie

Cycles Peugeot a dégainé un nouveau vélo électrique baptisé eC01 Crossover. Décliné sous la forme d’un VTC, ce cycle fait une promesse forte en garantissant une autonomie débordante de 120 kilomètres. À condition d’y mettre le prix.

Si le constructeur automobile Peugeot est mondialement connu pour ses gammes de voitures thermiques et électriques, l’une de ses filiales répondant au nom de Cycles Peugeot tient de son côté une place plus ou moins remarquée dans l’univers des vélos branchés. Son catalogue est aujourd’hui composé de VTT, modèles vintages et autres deux-roues urbains.

Et la marque a récemment dévoilé une toute nouvelle monture électrique surnommée eC01 Crossover. Cycles Peugeot la décrit comme un vélo électrique « urbain et polyvalent ». Et ce produit n’est pas destiné à toutes les bourses : comptez 3199 euros à l’achat.

Une autonomie débordante

Pour ce prix, le Peugeot eC01 Crossover embarque un moteur Performance CX Line, soit l’un des plus puissants de la gamme Bosch, et surtout l’un des plus véloces pour un usage urbain. Son couple atteint par ailleurs les 63 Nm. Autre atout de poids : sa batterie de 500 Wh, qui promet une autonomie de 120 kilomètres, assure Cycles Peugeot.

Ce rayon d’action fait partie des plus élevés de la filière sur le papier. L’accumulateur se niche d’ailleurs dans un cadre ouvert (pratique pour enfourcher le vélo) majoritairement composé d’aluminium. Un matériau également utilisé pour la potence, le cintre, le pédalier, les jantes et la tige de selle.

Pour aller plus loin

Les meilleurs accessoires de sécurité pour faire du vélo en ville

Côté équipements, le Peugeot eC01 Crossover propose un bel attirail : feux avant et arrière, garde-boue, couvre chaîne et porte-bagages. Tout ce qu’il y a de plus classique, en somme, mais dont certains vélos haut de gamme préfèrent parfois se passer. Notons aussi la présence de freins à disque hydrauliques Shimano MT201, de pneus Schwalbe Hurricane et de 10 vitesses.

Ça pèse sur la balance

Sur le papier, le principal défaut du cycle se situe au niveau de son poids : 26 kilos. C’est très lourd, même pour un vélo électrique. Conçu par les designers du studio Peugeot Design Lab de Vélizy (Yvelines) et assemblé en France, à Romilly-sur-Seine (Aube), il est proposé en taille S, M ou L.

Pour aller plus loin

Test du vélo électrique Gogoro Eeyo 1s : le poids plume face aux poids lourds

Le deux-roues est disponible sur le site officiel et dans les magasins Vélo & Oxygen au prix de 3199 euros, bien que le prix puisse baisser avec l’une des nombreuses primes financières attribuées aux vélos électriques. Trois autres déclinaisons moins onéreuses sont également proposées au catalogue.