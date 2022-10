Razer Hammerhead HyperSpeed : des écouteurs sans fil dessinés pour la PS5 et la Xbox Series X

Razer adapte ses écouteurs pour PlayStation et Xbox. En plus d'une licence officielle, et d'un design unique pour chaque console, ils fournissent un dongle USB-C pour une connexion sans fil 2,4 GHz.

Razer a développé, dans le cadre d’une licence avec PlayStation et Xbox, deux modèles d’écouteurs sans fil. Les premiers, vous en doutez, sont conçus pour la PlayStation 5, les seconds pour les Xbox Series S et X. Ce sont des écouteurs de type AirPods Pro, intras, équipés de deux microphones anti-bruit intégrés (ENC).

Une latence réduite

À y regarder, les Hammerhead HyperSpeed sont des écouteurs Bluetooth comme il en existe beaucoup. Razer conçoit déjà des écouteurs sans fil, et ces derniers sont très corrects sur de nombreux points, y compris la conception et la qualité sonore. Les Hammerhead HyperSpeed sont assez uniques, non pas parce qu’ils ont du RGB, mais parce qu’ils fonctionnent avec un dongle USB-C. Ce ne sont pas les premiers à faire ça, les JBL Quantum TWS proposent une fonction similaire.

Ce dongle USB permet de se passer du Bluetooth (5.2 ici) et de communiquer via une connexion sans fil 2,4 GHz. Cela permet de faire baisser la latence (de 25 à 35 ms), ce qui est un bon point dans le cas d’une session de gaming. On évoque aussi une autonomie de 30 heures avec la batterie de l’étui.

Les écouteurs Razer Hammerhead HyperSpeed seront disponibles en novembre 2022, à partir de 179,99 euros. Durant l’événement RazerCon, on a aussi pu découvrir la console de jeu Edge.

