L’iPhone 16e avec son autonomie XL chute déjà sous les 600 €, mais vous n’avez que quelques heures pour en profiter

L’iPhone 16e n’est pas un iPhone SE, il s’agit plutôt d’une version alternative de l’iPhone 16 avec quelques concessions techniques pour un prix en baisse et une autonomie en hausse. Que vous retrouvez à moins de 600 euros sur Rakuten uniquement ce dimanche.

Source : Robin Wycke – Frandroid

L’iPhone 16e est le dernier smartphone en date de la marque, commercialisé depuis le 28 février 2025. Jusqu’à maintenant, Apple nous avait habitué à ses iPhone SE, des versions plutôt milieu de gamme des modèles en cours. Certes, l’iPhone SE était vendu entre 489 et 529 euros à sa sortie, ce qui est un prix intéressant, mais ses caractéristiques étaient jugées obsolètes. Avec cette version 16e, vous avez un iPhone 16 qui coûte 250 euros de moins que son modèle, et même 370 euros de moins avec cette promo ce dimanche 16 mars 2025.

Les points forts de l’iPhone 16e

Une autonomie améliorée, proche de celle de l’iPhone 16 Pro Max

La qualité de son écran OLED 60 Hz de 6,1 pouces

Son placement tarifaire de base est très attractif

L’iPhone 16e est un nouveau smartphone vendu au prix de 719 euros. En ce moment chez Rakuten, un vendeur le propose à 639,99 euros et si vous ajoutez le code promo RAKUTEN40 valable ce dimanche, il passe à 599,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone 16e. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un petit iPhone 16 qui n’a rien à envier aux plus grands

3 mois offerts sur les forfaits Boostez votre pouvoir d’achat avec les forfaits La Poste Mobile à petits prix. Sans engagement et avec les trois premiers mois offerts !

L’iPhone 16e a l’avantage de se placer dans une niche à succès, car il propose tout ce que l’iPhone 16 classique a de bon avec un tarif en baisse. Il arrive même à faire mieux sur certains points puisqu’il a une autonomie en hausse, dû à son modem exclusif lancé avec ce smartphone : l’Apple C1. Celui-ci a des performances légèrement inférieures à celles d’un iPhone 16 Pro, mais elles sont vraiment minimes. Surtout, grâce à ça, vous avez une autonomie d’une journée en usage intensif, avec une perte de seulement 3% à 4% la nuit.

Une sacrée performance pour un petit iPhone avec un écran de 6,1 pouces. Il propose tout de même une dalle OLED qui affiche 2532 x 1170 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz (la concurrence fait mieux, mais c’est un standard chez Apple) et un DPI de 460 ppp. Il fonctionne toujours avec iOS 18 et et propose même Apple Intelligence qui, depuis iOS 18.4, parle même français.

L’iPhone 16e est clairement la meilleure alternative à l’iPhone 16

Plus haut, on a parlé de concessions sur l’iPhone 16e pour faire baisser son prix. Il y en a quelques-uns qu’il faut connaître : il ne prend pas en charge le WiFi 7 ni le 6E, juste le WiFi 6. Vous avez une encoche en haut de l’écran, il n’y a pas de bouton dédié à l’appareil photo, le port USB-C ne supporte pas la sortie vidéo, il n’y a qu’un seul appareil photo, pas de zoom optique et pas d’ultra grand-angle. Enfin, la charge sans-fil MagSafe revient au format classique et abandonne l’aimant rond.

Quelques petits sacrifices qui justifient la chute de prix de 250 euros par rapport à l’iPhone 16 classique. Il reste un bon rapport qualité/prix malgré tout, sûrement le meilleur, avec une qualité supérieure à celle des iPhone SE. Donc si vous cherchez un petit iPhone, fin (il mesure 146,7 x 71,5 x 7,8 mm) et léger (167 g), vous avez là son meilleur ambassadeur.

Pour en apprendre plus sur l’iPhone 16e, vous avez le test complet réalisé par nos confrères de Numerama qui est à votre entière disposition.

Autrement, vous pouvez retrouver notre guide sur les meilleurs smartphones du moment pour vous aider à trouver votre petite pépite.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.