iPhone 16e : quelques jours après son lancement, son prix baisse déjà chez Bouygues Telecom

On le sait bien, le prix des nouveaux iPhone met du temps avant de baisser, sauf… Pendant les périodes de lancement ! Les opérateurs multiplient ainsi les réductions immédiates, les ODR et les possibilités d’étalement de paiement. Comme c’est le cas pour l’iPhone 16e chez Bouygues Telecom.

L’iPhone 16e n’est pas un iPhone comme les autres : non seulement il est annoncé en début d’année, mais en plus c’est l’iPhone le moins cher de tout le catalogue d’Apple.

Si vous êtes un habitué des produits Apple, vous savez que l’iPhone le plus accessible de sa gamme n’est pas non plus donné. Son prix nu en France est officiellement de 719 euros dans sa version de base.

Un prix que l’on peut considérablement adoucir en l’associant à un forfait avec engagement chez Bouygues Telecom. Pendant les prochains jours, en cumulant les différentes remises, il est ainsi possible de faire revenir son prix à 69,90 euros seulement (+ 8 euros par mois pendant 24 mois) avec un forfait Bouygues Telecom 200 Go.

Pour faire baisser le prix de l’iPhone 16e, l’astuce est de l’associer à un forfait 5G de 200 Go de Bouygues Telecom et de choisir un étalement de paiement sans frais sur 24 mois. L’iPhone 16e revient alors seulement 69,90 euros, auquel il faut rajouter 24 mensualités de 8 euros par mois pendant 24 mois (et le prix mensuel du forfait).

Pour parvenir à ce prix de 69,90 euros, Bouygues Telecom applique 50 euros de remise immédiate sur l’iPhone 16e et ajoute en sus une offre de remise différée (ODR) de 80 euros.

Il est d’ailleurs possible de faire descendre encore plus ce prix de 69,90 euros en faisant reprendre son ancien smartphone. Dans ce cas, Bouygues Telecom propose un bonus de reprise de 50 euros supplémentaires en plus du prix de votre ancien smartphone.

Quelles sont les promesses de l’iPhone 16e, l’iPhone « d’entrée de gamme » d’Apple ?

L’iPhone 16e était attendu de longue date, en remplacement des vieillissants iPhone SE. La promesse d’Apple est simple : proposer un iPhone à prix raisonnable, tout en conservant tout ce qui fait le sel de l’expérience iPhone. On retrouve donc l’interface unique et pratique d’iOS, les meilleures performances possibles et un bon appareil photo.

Sur le papier, la promesse est parfaitement tenue. Pour résumer grossièrement, l’iPhone 16e, c’est un iPhone 16 auquel on aurait enlevé quelques composants. L’iPhone 16e possède ainsi un écran OLED de 6,1 pouces, mais avec une encoche « d’ancienne génération ».

Niveau performance, les deux appareils partagent la même puce, la très puissante A18 sortie en 2024. La petite différence ici, c’est que le GPU de l’iPhone 16e possède 4 cœurs au lieu de 5. Au quotidien, cela ne changera pas grand-chose : les jeux tourneront très bien sur le petit nouveau d’Apple et surtout, il est apte à faire tourner Apple Intelligence.

L’iPhone 16e est disponible en deux coloris : blanc ou noir // Source : Apple

Les deux plus gros changements se trouvent du côté de l’appareil photo et de la connectique. L’iPhone 16e est ainsi équipé d’un unique capteur photo dorsal de 48 mégapixels. Apple promet toutefois un « zoom x2 de qualité optique ».

Finalement la concession la plus notable sur ce nouvel iPhone, c’est l’absence de connectique MagSafe. Contrairement à l’iPhone 16, il n’y a pas d’aimant dans le châssis de l’iPhone 16e. Vous ne pourrez donc pas le suspendre avec les accessoires Magsafe.

Les avantages du forfait 5G 200 Go de Bouygues Telecom

Pour bénéficier de l’iPhone 16e au prix de 69,90 euros (+ 8 euros par mois pendant 24 mois), il faut l’associer au forfait 5G 200 Go de Bouygues Telecom. Ce forfait nécessite un engagement de 24 mois. Il coûte 30,99 €/mois la première année, puis 40,99 €/mois ensuite. Il s’agit d’un forfait mobile haut de gamme, riche en options incluses :

enveloppe de data de 200 Go en France métropolitaine, mais aussi en Europe, dans les DOM et en Suisse ;

une enveloppe de data de 35 Go est également utilisable dans 15 autres destinations internationales (dont les États-Unis, le Canada, la Chine, Israël, le Japon ou la Corée du Sud) ;

une deuxième carte SIM Internet est offerte pour utiliser le forfait sur un second appareil ;

les appels et SMS sont illimités depuis et vers la France métropolitaine, l’Europe, dans les DOM et en Suisse.

À tout cela s’ajoute également un SAV disponible en boutique mais aussi le prêt gratuit d’un téléphone équivalent en cas de panne, de perte, de vol ou de casse.