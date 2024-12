Bouygues prolonge son forfait série limitée 5G spécial Black Friday encore quelques jours

Bouygues Telecom a frappé fort avec son forfait 5G 130 Go à 7,99 euros durant le Black Friday. Coup de chance, l’offre est encore disponible en décembre, pourquoi faut-il s’y intéresser ?

Le Black Friday a été une bonne période pour renouveler son forfait mobile. Ça a été particulièrement le cas en 2024 avec, pour la première fois sur l’événement, de gros forfaits 5G sous la barre des 10 euros.

Bouygues est allé plus loin avec un forfait ultra-complet à moins de 8 euros, ce qui en fait une des meilleures offres du moment.

Pourquoi ce forfait de B&You est l’un des plus intéressants du moment ?

Bouygues Telecom fait fort avec son forfait B&You 130 Go, une offre sans engagement à seulement 7,99 euros par mois.

Voici ce qu’il propose :

130 Go d’internet mobile, dont 35 Go utilisables en Europe et dans les DOM, idéal pour les déplacements et voyages à l’international.

et dans les DOM, idéal pour les déplacements et voyages à l’international. La compatibilité avec l’eSIM , permettant une activation instantanée sans attendre une carte SIM physique.

, permettant une activation instantanée sans attendre une carte SIM physique. Une messagerie enrichie grâce au support des RCS (Rich Communication Services), directement intégrée à l’application Messages sur Android et sur iPhone à partir d’iOS 18.2 : partage de contenus haute définition et confirmations de lecture, entre autres.

(Rich Communication Services), directement intégrée à l’application Messages sur Android et sur iPhone à partir d’iOS 18.2 : partage de contenus haute définition et confirmations de lecture, entre autres. La carte SIM à 1 euro seulement. Là où la plupart des opérateurs concurrents la proposent à 10 euros quand on prend un nouveau forfait.

Moins de 8 euros par mois avec la 5G et une belle enveloppe de roaming : un forfait simple à comprendre.

Ce forfait inclut également les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe et DOM, tout en offrant une expérience connectée adaptée aux besoins modernes.

Avec un tel rapport qualité-prix et des fonctionnalités avancées, le forfait B&YOU 130 Go est une solution incontournable pour rester connecté, sans compromis.

Un doublé forfait + box pour faire plus d’économies

Bouygues Telecom propose aussi à ses clients d’associer ce forfait mobile à une offre Internet fixe. Il s’agit de l’offre B&YOU Pure Fibre de Bouygues Telecom. Proposée à seulement 23,99 euros par mois, elle s’intègre parfaitement à un forfait mobile B&YOU pour une couverture numérique complète chez vous comme en déplacement.

L’offre B&You Pure Fibre en détail.

Cette offre sans engagement se distingue par ces atouts :

Un débit ultra-rapide grâce à la technologie XGS-PON , qui offre des vitesses théoriques jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi avec l’option Débit+ gratuite (éligibilité et équipement compatible requis). Même sans cette option, les performances restent élevées, avec jusqu’à 2 Gb/s en descendant et 900 Mb/s en montant .

grâce à la technologie , qui offre des vitesses théoriques jusqu’à et avec l’option Débit+ gratuite (éligibilité et équipement compatible requis). Même sans cette option, les performances restent élevées, avec jusqu’à et . Une box Wi-Fi 6E , exploitant la bande des 6 GHz , qui garantit une connexion rapide, stable et sans interférences, même dans les foyers avec de nombreux appareils connectés.

, exploitant la bande des , qui garantit une connexion rapide, stable et sans interférences, même dans les foyers avec de nombreux appareils connectés. Un répéteur Wi-Fi disponible en option pour 4 euros par mois, idéal pour couvrir les grandes surfaces ou les habitations sur plusieurs étages.

Avec l’assistance disponible 24h/24 via l’application Bouygues Telecom et une transparence totale sur les coûts (frais de mise en service de 48 euros et frais de résiliation de 59 euros, sans aucun engagement), l’offre B&YOU Pure Fibre allie haute technologie et simplicité.

C’est la solution idéale pour les utilisateurs exigeants, en quête d’une connexion rapide, fiable et accessible, sans engagement.

Migration rapide et sans coupure : l’identifiant RIO à votre service

Vous redoutez les démarches pour changer d’opérateur ? Rassurez-vous, migrer vers un nouveau forfait mobile ou une offre fibre n’a jamais été aussi simple. Aujourd’hui, tout est pensé pour minimiser les tracas et garantir une transition fluide.

La clé de cette simplicité ? L’identifiant RIO, un code unique indispensable pour transférer votre numéro. Obtenir ce précieux sésame est un jeu d’enfant : il suffit de composer le 3179 depuis votre ligne fixe ou mobile. Une fois en main, partagez-le avec votre nouvel opérateur, qui se chargera du reste. Portabilité, résiliation, mise en service : tout est automatisé, vous n’avez plus qu’à attendre l’activation de votre nouvelle offre.